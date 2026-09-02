Повітряні тривоги матимуть жовтий та червоний рівні загроз

Президент України Володимир Зеленський анонсував запровадження нових правил оповіщення та реагування на повітряні тривоги по всій території України. Нові рішення на тлі зміни тактики російських ударів підготує уряд, повідомив Зеленський у середу, 2 вересня.

Оновлені рівні тривог

Володимир Зеленський заслухав доповідь премʼєр-міністра Сергія Корецького про підготовку заходів реагування. Згідно з рішеннями уряду, в Україні оновлять системи оповіщення про загрози. Зокрема, повітряні тривоги отримають рівні загрози – жовтий та червоний.

«Базово для жовтого рівня – наліт дронів, для червоного рівня – ракетна небезпека, включно із загрозою балістичних атак, а також масовані атаки», – повідомив Зеленський.

Сирени для позначення відбою більше не буде

В Україні вже скасували ввімкнення сирен на позначення відбою повітряної тривоги. Тепер сирени лунатимуть тільки на початку повітряної тривоги.

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Крім того, також зміняться звуки сирен. Їх зроблять більш чіткими та диференційованими для різних рівнів загрози.

«Головна мета цих змін – дати людям і бізнесу в Україні більше передбачуваності та розуміння, як реагувати в кожному конкретному випадку», – повідомив президент.

Робота під час тривог

Також Зеленський доручив Кабміну, органам місцевого самоврядування, МВС та ДСНС встановити критерії для уможливлення роботи держструктур, бізнесу та інших обʼєктів під час повітряних тривог жовтого рівня загрози. Володимир Зеленський додав, що уряд підготує додаткові заходи для підтримки бізнесу, які дозволять масштабувати розміщення модульних укриттів та облаштовувати приміщення з урахуванням оновлених вимог безпеки.

За словами Зеленського, у Києві переглянуть алгоритми роботи громадського транспорту під час повітряних тривог. Зокрема, під час «жовтих» тривог буде повністю працювати Сирецько-Печерська лінія метро. Для того, щоб компенсувати зупинки в час тривог на Святошинсько-Броварській гілці метрополітену, Києву визначили збільшити кількість наземного громадського транспорту.

Скорочення комендантської години

«Буде скорочено й час комендантської години в Києві. Владам інших міст буде запропоновано переглянути межі комендантської години з урахуванням реальних потреб безпеки людей та роботи бізнесу», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент додав, що правила роботи освітніх закладів під час тривог залишаються незмінними попри запровадження рівнів тривог. Крім того, уряд передбачить додаткові заходи для фінансової підтримки медичних закладів.

Володимир Зеленський зазначив, що в Україні запровадять щотижневий режим аудиту алгоритмів реагування на загрозу. Під час цього режиму відбуватимуться консультації з урядом, місцевою владою та бізнесом, а також оновлення заходів безпеки.