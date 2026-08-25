Облаштування укриттів у підвалах співфінансуватимуть з міського бюджету

Депутати Львівської міськради на засіданні сесії у вівторок, 25 серпня, затвердили програму ремонту підвальних приміщень житлових багатоквартирних будинків і нежитлових комунальних приміщень для використання як найпростіших укриттів під час воєнного стану. Програма передбачає співфінансування 70-90% вартості робіт з міського бюджету.

Як пояснила директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Оксана Пригода, значна частина підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватися як найпростіші укриття, потребує ремонту та дооснащення.

«Проведення необхідних ремонтних робіт виключно за кошти співвласників багатоквартирних будинків є фінансово складним. Саме тому ми напрацювали програму підтримки ремонту найпростіших укриттів у підвальних приміщеннях житлових будинків», – зазначила посадовиця.

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За її словами, попередньо передбачили співфінансування у пропорції 70/30, де 70% вартості робіт оплачує місто, а 30% – мешканці. Однак у результаті обговорення програми вирішили диференціювати компенсацію залежно від розміру будинку та кількості мешканців. Тому співфінансування з боку мешканців буде у розмірі 10−30%.

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Щоб стати учасником програми, мешканцям необхідно буде звернутися до районної адміністрації за місцем проживання. Перед поданням заявки співвласники мають провести збори та ухвалити рішення про участь у програмі. Також при райадміністраціях будуть створені спеціальні комісії, які обстежуватимуть підвальні приміщення та визначатимуть перелік необхідних робіт.