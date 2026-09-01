Україна готує контрзаходи проти атак РФ, зокрема на Київ, сказав Буданов

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що Росія може продовжувати атаки реактивними дронами по Україні щонайменше до парламентських виборів у РФ, які відбудуться 18-20 вересня. Про це він сказав в коментарі телеканалу «Новини.LIVE».

«В Росії наближаються вибори. Їм теж треба показувати своїм виборцям якусь вражаючу картинку перемоги, бо на полі бою перемоги не відчувають. Як і весь світ не відчуває», – сказав Буданов.

Керівник ОП зазначив, що Росія продовжує терор проти України, оскільки «не вміє інакше». Він також запевнив, що Україна працює над контрзаходами проти посилення російських атак, зокрема по Києву.

Зауважимо, радник президента України Сергій «Флеш» Бескрестнов раніше повідомляв, що протягом липня російські війська запустили по Україні близько 1500 реактивних «шахедів», а в серпні їхня кількість перевищила 2500. За його словами, окупанти запускають такі дрони майже одразу після їхнього виготовлення.

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У серпні віцеспікер Держдуми РФ Петро Толстой закликав бомбити українські міста, щоб змусити Україну здатися. Після цього в Міноборони РФ заявили про підготовку до масованих ударів по об’єктах енергетики України, назвавши їх «відповіддю на атаки київського режиму».