Андрій Садовий заявив, що звернеться до відповідних служб

У службовому авто міського голови Львова виявили прослуховувальний пристрій. У виявленому пристрої знайдено плати живлення, антену, слот для SIM-карти, карту пам'яті та виведений мікрофон. Про це Андрій Садовий повідомив у п’ятницю, 18 вересня.

Як пояснив мер Львова, підозрілий пристрій знайшли в салоні автомобіля після того, як в автівці два рази поспіль повністю розряджався акумулятор і виник сторонній стукіт.

«Як ми це виявили? За останній місяць часу два рази акумулятор сідав у нуль. Плюс щось почало стукати. Розібрали, подивилися – і оце ми маємо. Я не маю гадки, хто це міг сюди поставити, але якщо це зроблено офіційно за рішенням суду нашими органами – будь ласка, прийдіть, заберіть. Якщо воно є «нічиє», але буде потрібно для якихось розслідувань, також правоохоронні органи можуть на це глянути. Проінформую керівників відповідних служб», – сказав Андрій Садовий.

Водночас мер зауважив, що саме рік тому в його робочому кабінеті в телефоні виявили прослуховуючий пристрій. Тоді було звернення до правоохоронних органів, утім чіткої відповіді щодо походження пристрою так і не було.

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Тоді на інцидент відреагувало обласне управління СБУ. Там зазначили, що за фактом виявлення пристрою для прослуховування в кабінеті міського голови розпочали кримінальне провадження.

Справу відкрили за ч. 1 ст. 359 ККУ (незаконне використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).