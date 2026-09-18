На здоров'я має в плив те, що ми їмо, і в якому посуді готуємо їжу

Матеріал, з якого виготовлено посуд для приготування та споживання їжі, впливає і на смак їжі, і на здоров’ я. Деякі матеріали під час нагрівання виділяють у їжу шкідливі хімічні речовини, тоді як з інших у страви можуть переходити корисні для здоров’я речовини, каже гастроентеролог-дієтолог, професор Олег Швець, і детально роз’яснює, які матеріали є безпечні, а які можуть нам шкодити.

«Традиційні матеріали, такі як глина, чавун та мідь, використовуються століттями завдяки своїм практичним властивостям і довговічності. Крім того, вони здатні підсилювати корисні властивості їжі. Наприклад, приготування в глиняному посуді позитивно впливає на травлення, а в чавунному – може збагатити страви залізом», – каже Олег Швець.

Який посуд найкраще підходить для приготування їжі?

Посуд із натуральних матеріалів (глина, чавун, нержавіюча сталь тощо) допомагає мінімізувати втрату необхідних вітамінів і мінералів завдяки рівномірному нагріванню.

Деякі сковороди з антипригарним покриттям та пластикові контейнери під впливом високої температури можуть виділяти токсичні хімічні речовини, що з часом негативно впливають на здоров’я. Альтернативами є кераміка або нержавіюча сталь.

Глиняний посуд добре утримує тепло і вологу, що впливає на текстуру та смак страв.

Мідний посуд має антимікробні властивості. Здавна воду зберігали в мідних посудинах: вважалося, що це сприяє покращенню здоров’я та травлення.

Їжа, приготована в чавунному посуді, поглинає невелику кількість заліза, що природним чином підвищує його споживання.

Найпоширеніші матеріали, з яких виготовляють посуд

Глина. «Приготування їжі в глиняних горщиках добре підходить для повільного приготування страв. Пориста структура глини дозволяє теплу та волозі циркулювати всередині їжі, що допомагає зберегти необхідні поживні речовини», – твердить експерт.

Чавун. Такий посуд довше зберігає тепло, що сприяє рівномірному приготуванню їжі. Він також додає до страв незначні кількості заліза, що підвищує його надходження з їжею.

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Нержавіюча сталь. Посуд, виготовлений з неї, довговічний та стійкий до корозії, не виділяє шкідливих речовин у їжу. Найкраще обирати високоякісну нержавіючу сталь (18/8 або 18/10).

Латунь. За словами Олега Швеця, латунні посудини здавна використовували для приготування та подачі їжі. Вважається, що латунь (переважно сплав міді та цинку) покращує травлення та сприяє засвоєнню необхідних поживних речовин. Але деякі вироби з латуні, особливо сумнівного походження, можуть містити свинець. Тому слід використовувати лише якісний латунний посуд.

Мідь. Відома своїми антимікробними властивостями. Традиційно використовувалася для зберігання та вживання води. Однак слід уникати приготування їжі в мідних посудинах, оскільки мідь під час нагрівання виділяється в їжу, а надмірне її споживання може бути токсичним.

Кераміка. «Керамічний посуд нетоксичний і не виділяє хімічних речовин у їжу навіть за високих температур. Він ідеально підходить для повільного приготування страв, оскільки рівномірно розподіляє тепло. Є потенційно кращою альтернативою посуду з антипригарним покриттям. Проте безпечність також залежить від складу кераміки. У старому або декоративному посуді може бути свинець чи кадмій», – каже лікар.

Скло. Скляний посуд не виділяє шкідливих хімічних речовин у їжу та підходить для використання в мікрохвильовій печі. Скло легко миється, не вбирає смаків і запахів.

«Звісно, найважливішим залишається те, що саме ми їмо. Однак посуд, у якому готуємо їжу, також має значення. Обирайте кухонний посуд із безпечних і якісних матеріалів, враховуючи їхні властивості», – радить професор.