Операція пройшла успішно, на третій день жінку виписали з лікарні

У львівській лікарні св. Анни акушер-гінекологи видалили 68-річній пацієнтці велику пухлину яєчника без жодного розрізу на животі. Такий метод оперативного лікування суттєво зменшив травматизацію тканин і значно скоротив період відновлення.

До спеціалістів лікарні жінка звернулася зі скаргами на дискомфорт і незначний біль унизу живота. Під час обстеження лікарі діагностували одразу кілька патологій: пролапс (випадіння) статевих органів і стінок піхви, а також велику пухлину яєчника, повідомили у лікарні.

Пухлина яєчника була розміром 10х8 см

Пацієнтці провели складне оперативне втручання, під час якого усунули одночасно пролапс та видалили пухлину яєчника, розміром 10×8 сантиметрів. Але оперували пацієнтку в особливий спосіб, без жодного розрізу на животі. Хірургічне втручання виконали вагінальним доступом, через природний отвір. Це дозволило уникнути додаткових розрізів на черевній стінці та застосування лапароскопії.

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«Ми обрали найкращий для пацієнтки метод оперативного лікування. Через вагінальний доступ вдалося одномоментно усунути пролапс статевих органів і видалити велику пухлину яєчника. Такий підхід дає можливість зменшити травматизацію тканин і значно скоротити період відновлення», – каже директорка лікарні, акушер-гінекологиня Світлана Гаврилюк.

Операція пройшла успішно. Уже на третю добу після втручання пацієнтку виписали додому в задовільному стані. Лікарі радять жінкам різного віку, і молодим, і старшим, регулярно проходити профілактичні огляди, щоб вчасно виявити небезпечні патології, які можуть тривалий час не мати виражених симптомів.