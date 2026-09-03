Операція тривала майже п'ять годин

Акушери-гінекологи лікарні св.Пантелеймона вперше у Львові провели складну реконструкцію піхви молодій жінці, яка народилася з вродженою вадою розвитку репродуктивної системи. Пацієнтці сформували новий орган із її власних тканин.



Жінка народилася із синдромом Маєра – Рокітанського – Кюстера – Хаузера (МРКХ). Ця аномалія розвитку жіночої репродуктивної системи виникає на етапі внутрішньоутробного формування так званих мюллерових проток, з яких згодом і розвиваються матка, шийка та верхня частина піхви. Синдром МРКХ зустрічається приблизно в однієї з 4–5 тисяч новонароджених дівчаток. Виражається ця вада у повній або частковій відсутності матки та піхви. Ця вроджена вада впливає на інтимне життя, психологічний стан та самооцінку жінки, повідомили у лікарні.



Пацієнтка раніше зверталася по допомогу до лікарів державних і приватних клінік, але їй радили шукати допомоги за кордоном. Погодилися їй допомогти львівські акушер-гінекологи. Вони вирішили провести лапароскопічну реконструкцію піхви за методом Давидова. Це один із найуспішніших і найбезпечніших методів хірургічного створення штучної піхви, що є «золотим стандартом» лікування пацієнток із синдромом МРКХ.

«У пацієнтки була атипова форма синдрому МРКХ – повна атрезія піхви. Її фактично не було. Це була складна реконструктивна операція, яка тривала майже 5 годин. За допомогою власних тканин пацієнтки ми сформували неовагіну. Це була перша така операція, виконана лапароскопічно у Львові. Для нас було важливо не просто провести операцію, а й показати, що такі складні реконструктивні втручання можна проводити і в Україні», – каже акушер-гінеколог Назар Підпенько.



Операція минула добре, але попереду у пацієнтки тривалий і непростий період відновлення.