Операція пройшла вдало, дівчинку вже виписали з лікарні

Хірурги Центру дитячої медицини спільно з колегою з Університетської лікарні ЛНМУ успішно прооперували 3-річну дівчинку з вкрай рідкісною вродженою вадою жовчовивідних шляхів – кістою загальної жовчної протоки. Така патологія зустрічається в одному випадку на 100-150 тис. народжених дітей.

Захворювання у дитини почалося раптово: пожовтіли шкіра та склери очей. Перша підозра, яка виникає у таких випадках – вірусний гепатит, тож дівчинка спершу потрапила до інфекційної лікарні Львова. Але діагноз не підтвердився і маленьку пацієнтку терміново перевели до Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит»), де дитину дообстежили й поставили остаточний діагноз: кіста загальної жовчної протоки (кіста холедоха), повідомили у медзакладі.

«Це вроджена вада розвитку жовчовивідних шляхів, яка трапляється вкрай рідко – приблизно 1 випадок на 100-150 тис. народжених», – каже дитячий хірург та керівник Клініки невідкладної та малоінвазивної хірургії Ігор Гулавський.

До трьох років ця вроджена вада ніяк не проявлялася, кіста тихо росла разом із дитиною, аж поки у певний момент не перекрила відтік жовчі, що й спричинило механічну жовтяницю. Окрім пожовтіння шкіри, така патологія зазвичай супроводжується болями в животі, втратою апетиту, нудотою та загальною інтоксикацією.

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Допомогти дитині могла лише операція. Оскільки така патологія у дітей трапляється рідко, а у дорослих – доволі часто, дитячі хірурги запросили приєднатися до операційної бригади колегу з Університетської лікарні ЛНМУ Андрія Чикайла, який має досвід у проведенні таких втручань у дорослих. Кісту дівчинці успішно видалили.

Маленька пацієнтка швидко почала відновлюватися, післяопераційний період і виходжування пройшли вдало. Нині дівчинка вже вдома, але ще раз на три місяці має проходити планове УЗД для контролю.