За вилов 20 раків мешканця Хмельниччини оштрафували на понад 66 тис. грн
Також чоловік отримав рік пробаційного нагляду
Ізяславський районний суд Хмельницької області виніс вирок Олександру Іщуку за незаконний вилов 20 раків у період їхньої линьки. Чоловіку призначили рік пробаційного нагляду, а також зобов’язали сплатити 66 640 грн компенсації.
Як йдеться у вироку від 15 вересня, Олександр Іщук риболовив 26 серпня близько 12:00 у річці Горинь неподалік Ізяслава Шепетівського району. За даними слідства, чоловік за допомогою металевої сітки витягнув 20 раків у період заборони на їх вилов. Йдеться про період другої линьки, коли раки скидають старі панцирі й стають абсолютно беззахисними. У цей час вони є легкою здобиччю не лише для хижої риби, а й для браконьєрів.
Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал
Коли чоловік намагався залишити місце події, його викрили працівники Шепетівського райуправління поліції. Згідно з чинними тарифами рибоохорони, за кожного незаконно виловленого рака Олександру Іщуку необхідно заплатити по 3 332 грн, тобто загалом – 66 640 грн.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Обвинувачений визнав свою провину та розкаявся.
Суддя Віталій Столковський визнав Олександра Іщука винним за ч. 1 ст. 249 КК України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) та призначив йому рік пробаційного нагляду. Крім того, чоловіка зобовʼязали відшкодувати Державній екологічній інспекції у Хмельницькій області 66 640 грн завданої шкоди. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.
Додамо, що згідно з законодавством заборона на вилов раків в Україні діє двічі на рік: з 1 грудня до 30 червня – у період розмноження, виношування ікри та першої линьки, а також з 15 серпня до 30 вересня – під час другої линьки, коли раки скидають панцирі.