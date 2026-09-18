Обвинувачений риболовив у річці Горинь біля Ізяслава

Ізяславський районний суд Хмельницької області виніс вирок Олександру Іщуку за незаконний вилов 20 раків у період їхньої линьки. Чоловіку призначили рік пробаційного нагляду, а також зобов’язали сплатити 66 640 грн компенсації.

Як йдеться у вироку від 15 вересня, Олександр Іщук риболовив 26 серпня близько 12:00 у річці Горинь неподалік Ізяслава Шепетівського району. За даними слідства, чоловік за допомогою металевої сітки витягнув 20 раків у період заборони на їх вилов. Йдеться про період другої линьки, коли раки скидають старі панцирі й стають абсолютно беззахисними. У цей час вони є легкою здобиччю не лише для хижої риби, а й для браконьєрів.

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Коли чоловік намагався залишити місце події, його викрили працівники Шепетівського райуправління поліції. Згідно з чинними тарифами рибоохорони, за кожного незаконно виловленого рака Олександру Іщуку необхідно заплатити по 3 332 грн, тобто загалом – 66 640 грн.

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Обвинувачений визнав свою провину та розкаявся.

Суддя Віталій Столковський визнав Олександра Іщука винним за ч. 1 ст. 249 КК України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) та призначив йому рік пробаційного нагляду. Крім того, чоловіка зобовʼязали відшкодувати Державній екологічній інспекції у Хмельницькій області 66 640 грн завданої шкоди. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що згідно з законодавством заборона на вилов раків в Україні діє двічі на рік: з 1 грудня до 30 червня – у період розмноження, виношування ікри та першої линьки, а також з 15 серпня до 30 вересня – під час другої линьки, коли раки скидають панцирі.