Росіяни атакували приміський поїзд

Вранці у пʼятницю, 18 вересня, росіяни на Харківщині атакували дроном приміський електропоїзд. Внаслідок удару загинув чоловік. Про це повідомили пресслужба «Укрзалізниці» та голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Інцидент трапився у Нововодолазькій громаді Харківщини. Моніторингова група «Укрзалізниці» виявила загрозу й евакуювала з поїзда пасажирів та персонал. Однак не всі пасажири відійшли на безпечну відстань від поїзда. Внаслідок російського удару по потягу загинув 40-річний чоловік, ще семеро людей отримали поранення.

«Наголошуємо: під час евакуації необхідно чітко виконувати команди поїзної бригади. Якщо поруч немає укриття, потрібно відійти щонайменше на 200 метрів від рухомого складу та об’єктів залізничної інфраструктури», – наголосили в «Укрзалізниці».

Зауважимо, що росіяни протягом останніх кількох місяців значно посилили атаки на залізничну інфраструктуру України. Зокрема, 13 вересня російський реактивний дрон влучив у поїзд на кордоні з Польщею у Волинській області. Пошкоджень зазнав локомотив поїзда. Крім того, тією ж колією рухався дипломатичний поїзд, з якого евакуювали європейських посадовців. Серед них були радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та колишній премʼєр-міністр Борис Джонсон.

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