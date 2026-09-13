Бориса Джонсона евакуювали з поїзда на кордоні з Польщею через російську атаку

Колишнього премʼєр-міністра Великої Британії та ще низку європейських посадовців евакуювали з поїзда біля кордону з Польщею через російську дронову атаку. Про це у неділю, 13 вересня, повідомив німецький щотижневий журнал Der Spiegel.

За даними Der Spiegel, європейські посадовці спеціальним поїздом прямували з Києва до Польщі. У неділю, 13 вересня, близько 05:00 пасажирів спецпоїзда евакуювали через загрозу ударів російських дронів по прикордонній ділянці.

На борту поїзда перебував радник Фрідріха Мерца з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтер Зауттер, який повертався з Ялтинської європейської стратегії (YES), у якій також брали участь радники з питань безпеки з Великої Британії, Франції та Італії.

Окрім Зауттера, у спецпоїзді перебували радники з питань безпеки з інших європейських країн, члени німецького Бундестагу, зокрема депутат від партії «Зелених» Робін Вагенер, дипломати та науковці. Цим же потягом до Польщі повертався колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Депутат Бундестагу Робін Вагенер допустив, що російські атаки на прикордонну ділянку є свідомими провокаціями проти партнерів України.

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«Ці атаки дронів – це сліпий терор проти українських мирних жителів та небезпечна ескалація війни Путіна. Росія стає дедалі безпринципнішою та грається з вогнем прямо на кордоні Європейського Союзу та НАТО; ми повинні нарешті встановити чіткі межі цьому терору», – наголосив Вагенер.

За даними Der Spiegel, внаслідок російської атаки ніхто з посадовців не постраждав.

«Невдовзі після того, як поїзд зупинився для евакуації через загрозу атаки російськими дронами, дали дозвіл продовжити рух, оскільки більше дронів не було виявлено», – повідомив Der Spiegel.

Відомо, що поїзд з європейськими посадовцями рухався тією ж колією, що й атакований вранці 13 вересня пасажирський поїзд біля кордону з Польщею у Волинській області.

Нагадаємо, вдень 12 вересня росіяни дроном атакували пасажирський поїзд у Луцьку. Внаслідок цієї атаки постраждалих не було.