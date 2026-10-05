Курс євро впав до мінімуму з 2025 року

Євро впав до найнижчого рівня щодо долара з травня 2025 року на тлі боргових проблем Франції та політичної невизначеності в Європі. Під час торгів у понеділок, 5 жовтня, курс європейської валюти опускався до 1,1188 долара за євро, пише Financial Times.

Від початку минулого тижня євро подешевшав щодо долара більш ніж на 1,6%, а від початку року – майже на 5%. Європейська валюта втрачала позиції й щодо інших валют, зокрема у понеділок вона знизилася приблизно на 0,5% відносно швейцарського франка та на 0,39% відносно британського фунта.Чому падає євро?

Однією з причин падіння став розпродаж французьких державних облігацій. Минулого тижня дохідність десятирічних паперів Франції сягнула 4,9% – на 1,2 відсоткового пункта більше, ніж наприкінці червня. Інвесторів непокоїть нездатність уряду знизити дефіцит бюджету до рівня нижче 5% ВВП. Водночас попри те, що боргові ринки падають у всьому світі, французькі облігації опинилися під особливо сильним тиском. Минулого тижня американська інвестиційна компанія Vanguard попередила про погіршення кредитоспроможності Франції. Стан її державних фінансів став одним із головних приводів для занепокоєння інвесторів у Європі.

Учасники ринку припускають, що Європейський центральний банк може втрутитися, щоб не допустити поширення проблем Франції на інші країни Єврозони.

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Додатковим фактором стало посилення позицій популістських партій перед президентськими виборами у Франції наступного року.

В Іспанії тим часом зросла ймовірність дострокових виборів після провалу ключового житлового законопроєкту прем’єр-міністра Педро Санчеса. На євро також тиснуть високі ціни на енергоносії – вони розганяють інфляцію на тлі слабкого економічного зростання.

Попри ці ризики, фінансисти вважають перебільшеними порівняння нинішньої ситуації з борговою кризою Єврозони 2012 року. Водночас радять оцінювати перспективи європейської валюти обережно.