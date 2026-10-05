На компенсацію можуть претендувати військові та їхні родини

Івано-Франківська облрада ухвалила програму підтримки військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей, яка передбачає компенсацію 3% річних за іпотечними кредитами, отриманими в межах державної програми «єОселя». Програма почала діяти з 1 жовтня.

Хто може отримати компенсацію?

На компенсацію 3% річних можуть претендувати військові та їхні родини із зареєстрованим місцем проживання на Прикарпатті, розповіла ZAXID.NET заступниця начальника управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської ОВА Наталія Погорела.

«Відшкодування проводитиметься з місяця написання заяви. Це стосується навіть тих, хто взяв «єОселю» у 2023 році. Ветеран чи військовослужбовець йде в банк із заявою про відшкодування 3% іпотеки, згідно з обласною програмою. Банк формує реєстр і щомісяця надає нам на відшкодування», – розповіла посадовиця.

В які банки звертатися?

До реалізації цієї програми на Прикарпатті вже долучилися «ПриватБанк» та «Ощадбанк». Також планується підписання угод з Sense Bank, «Укргазбанком» та іншими банками-партнерами «єОселі» в Україні. Левову частку цих іпотечних кредитів в Івано-Франківській області видали «ПриватБанк», «Ощадбанк» та «Укргазбанк». З 600 ветеранів та військових, які взяли іпотеку «єОселя» в регіоні, 522 скористалися послугами саме цих фінустанов.

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Скільки діятиме програма?

Для розрахунку кошторису на компенсацію частини процентної ставки за іпотечними кредитами, отриманими в межах державної програми «єОселя», використовували середній розмір такої позики на Прикарпатті – 1,66 млн грн. Щомісячне відшкодуванням 3% річних у такому разі для одного ветерана складає 4,2 тис. грн. Гроші на реалізацію програми закладені в обласному бюджеті Івано-Франківської області до кінця 2026 року. Їх передбачать і на 2027 рік.

Нагадаємо, державна іпотечна програма «єОселя» працює в Україні з жовтня 2022 року. До пільгових категорій, які можуть скористатися ставкою 3%, належать медики, педагоги, науковці, військові та працівники державного сектору. Інші громадяни отримують кредит під 7% річних на перші десять років, після чого ставка підвищується до 10%.

З 1 квітня 2026 року компенсацію 3% за іпотекою «єОселя» можуть отримати військові та родини загиблих на Полтавщині. Водночас на Буковині на таке відшкодування, окрім військових, можуть претендувати також переселенці.