Усі сервіси та послуги, які тимчасово призупиняли, знову доступні

Державна міграційна служба України відновила роботу інформаційних систем після збою та технічних робіт. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у понеділок, 5 жовтня.

Станом на ранок 5 жовтня технічні роботи завершили. Підрозділи Міграційної служби та відділення «Паспортного сервісу» працюють у штатному режимі відповідно до графіків. Усі сервіси та послуги, які тимчасово призупиняли, знову доступні.

У МВС зазначили, що записи до електронної черги, які припали на період проведення технічних робіт, залишаються чинними.

Повторно реєструватися в електронній черзі не потрібно – звернутися за послугою можна в інший зручний час. Також відновили видачу паспортних документів.

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Водночас офіційний сайт Державної міграційної служби має запрацювати найближчими годинами.

Нагадаємо, 28–30 вересня через технічну несправність обладнання оператора електронних комунікаційних послуг ДМС обмежила доступ до частини інформаційно-телекомунікаційних систем. Через це в Україні та закордонних підрозділах ДП «Документ» призупинили приймання заяв на оформлення ID-карток та закордонних паспортів.

Водночас офіційно повідомляли, що видача вже виготовлених документів мала тривати. Однак на початку жовтня громадяни у соцмережах писали, що через збій не могли отримати навіть готові паспорти.

2 жовтня МВС повідомляло, що роботи з відновлення повної та стабільної роботи інформаційних систем тривають і їх планують завершити до кінця дня. Увечері 4 жовтня ДП «Документ» повідомило про відновлення роботи відділів «Паспортного сервісу».