Оформити паспорт можна в ЦНАПі, ДМС чи в "Паспортному документі" в Україні і за кордоном

У 2026 році в Україні ID-картки оформлюють по-новому. Окрім ціни, змінився термін дії паспортів для окремих категорій громадян, а також термін прискореного виготовлення ID-картки. Про нововведення повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

Головні зміни

Головні зміни стосуються нових можливостей для подачі документів та оновлення термінів дії ID-карток:

з’явилась можливість одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта;

запроваджено безстрокові ID-картки для українців від 65 років;

оновлено терміни дії ID-карток для інших вікових груп: до 18 років – 4 роки, від 18 до 65 – 10 років.

Документи для оформлення ID-картки можна подати у підрозділі Державної міграційної служби, в Центрі надання адміністративних послуг або в «Паспортному сервісі» в Україні та за кордоном.

Ціни теж оновились

З 1 січня оновилась ціна оформлення ID-карток. Безкоштовно можна оформити першу – у 14 років. Далі ціна залежить від терміну виготовлення і становить:

618 грн – у разі виготовлення до 20 робочих днів (492 грн – ціна бланка, решта - адмінзбір);

988 грн – до 7 робочих днів (ціна бланка – та ж, адмінзбір – 496 грн).

Важливо, що паспорти з терміном дії, що сплив після 24 січня 2022 року, залишаються чинними на період воєнного стану та ще 30 днів після його завершення.