Без витягу з реєстру неможливо проводити будь-які операції з нерухомістю

У 2025 році єдиним документом, що підтверджує право власності на нерухомість з юридичної точки зору, є витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Без цього витягу будь-який договір чи рішення суду є лише потенційною підставою для права власності.

Кому потрібно внести нерухомість в Державний реєстр та як отримати витяг з нього, пише сайт The Page.

Чому і кому потрібно зареєструвати житло

Витяг на право власності з ДРРП – це документ, що засвідчує право людини на об’єкт нерухомості. У ньому є всі відомості про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав.

Інші документи без витягу – лише підстава для реєстрації. Отже, якщо людина отримала нерухомість у спадок, купила її або збудувала, документи про це не означають автоматичного права власності, допоки нерухомість не зареєстрована в реєстрі.

Зареєструвати нерухомість в ДРРП особливо важливо для тих, хто отримав право власності до 2013 року, коли ще видавались відповідні свідоцтва. Інакше людина не може розпоряджатися квартирою чи будинком – продавати, дарувати, передавати в спадок тощо. Також тоді неможливо отримати відшкодування від держави у разі пошкодження житла під час воєнних дій.

Власники нерухомості, які отримали право власності до 2013 року, мають перевірити наявність запису в Державному реєстрі речових прав. Якщо інформації там немає, потрібно внести її самостійно.

ЖК City House від компанії «Інтергал Буд» – справжнє місто у місті. На території комплексу є все необхідне для життя: сучасний дитячий та спортивний майданчики, зони відпочинку та прогулянкові алеї, комерційні приміщення, підземний та гостьовий паркінги, а також велопаркінг. Ритм, який диктує Львів. Комфорт, який обираєте ви.

Як внести інформацію в ДРРП

Є кілька способів зареєструвати свою нерухомість в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Це можна зробити:

через нотаріуса за місцем розташування нерухомості;

через ЦНАП за місцем розташування нерухомості;

онлайн – через портал «Дія» (окрім Києва, Донецької та Луганської областей).

Якщо нерухомість розташована на тимчасово окупованій території, потрібно звернутися до будь-якого нотаріуса чи ЦНАПу на підконтрольній території.

Для реєстрації потрібно надати один з документів, що підтверджують право власності на житло.

Як отримати витяг з ДРРП

Отримати витяг з реєстру речових прав також можна онлайн або офлайн:

на сайті Мін’юсту через Електронний кабінет;

на порталі «Дія»;

через нотаріуса;

через ЦНАП.

Якщо звертатися за послугою офлайн, при собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний номер, кадастровий номер або адресу об’єкта. Для тих, хто хоче отримати витяг онлайн, потрібно надати адресу нерухомості. Ціна послуги становить близько 40 грн.