Сумісна або часткова власність передбачають різний механізм відчуження нерухомості

Інвестиції в житлову нерухомість є однією з найбільш поширених форм вкладення грошей. Якщо таку інвестицію роблять кілька людей спільно, то на житло оформляється спільна сумісна або спільна часткова власність. Яка між ними різниця і що означає кожен тип власності, пише сайт «Новини.Live».

Спільна сумісна власність на нерухомість

Спільна сумісна власність передбачає, що всі співвласники володіють нерухомістю без визначення часток. Найчастіше у спільній сумісній власності перебуває житло, придбане подружжям у шлюбі.

У випадку спільної сумісної власності жоден зі співвласників не може самостійно розпоряджатися частиною майна, поки вона не буде визначена через суд або за взаємною домовленістю. Продаж, дарування, обмін можливі лише за згодою всіх співвласників.

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Які обмеження має спільна сумісна власність

У цій формі власності важливо те, що жоден співвласник не може продати, подарувати або передати свою частку, адже формально вона не виділена. Особливо складно це у випадках, коли один із співвласників не йде на контакт з іншим і домовитися не виходить.

Перед поділом або продажем майна у спільній сумісній власності потрібно:

укладати договір про визначення часток;

звертатися до суду;

реєструвати нові права власності.

Спільна часткова власність на нерухомість

У випадку спільної часткової власності кожен зі співвласників має чітко визначену частку у праві власності. Наприклад, третина житла належить одному з членів родини, дві третини – іншому. Така форма поширена під час успадкування майна або за умови придбання нерухомості кількома інвесторами.

Часткова власність дозволяє розпоряджатися своєю часткою майна окремо: її можна продати, подарувати чи передати у спадщину. Водночас, згідно зі законом, інші співвласники мають переважне право викупу частки іншого.

Як визначити частку у спільному майні

Якщо співвласники хочуть перейти від сумісної до часткової форми власності, вони можуть скласти договір про розподіл часток у письмовій формі та нотаріально засвідчити його. Якщо не вдається досягнути згоди, доведеться звертатися до суду.

У суді враховуються:

внесок кожного співвласника в придбання чи утримання майна;

догляд за майном;

особливі обставини (наприклад, виховання дітей, стан здоров’я).

У разі розлучення подружжя майно також може бути розділене судом або за домовленістю.

Після виділення частки майна, співвласник може розпоряджатися нею на власний розсуд. Проте перед тим, як продати свою частку квартири, потрібно оформити нотаріальну згоду інших співвласників на це або ж отримати документ, що підтверджує, що вони відмовились від переважного права викупу.

Конфлікти між співвласниками

Конфлікти через спільне володіння найчастіше виникають, коли один зі співвласників не згоден на продаж, не бере участі у витратах на утримання майна або ж не проживає в квартирі, проте блокує рішення щодо неї.

У таких випадках можна вимагати компенсацію, ініціювати виділ частки в натурі (якщо технічно це можливо) або звернутися до суду з вимогою про поділ.