Перед підписанням угоди про купівлю варто перевірити історію житла та його власників

Під час купівлі житла на вторинному ринку нерухомості може виникнути ситуація, коли квартира за документами належить новому власнику, але юридично – це не так, і розпоряджатися нерухомістю він не може. Які документи слід перевірити, щоб уникнути такої ситуації, пише сайт «Новини.Live».

У першу чергу

Через війну в Україні втрачено деякі документи на нерухомість, знищено архіви. Це може створювати лазівки для махінацій під час операцій з нерухомістю.

Щоб зменшити ризики, варто:

перевірити повну історію власності квартири;

звернути увагу на кількість змін власників у короткий проміжок часу;

переконатися, що документи не містять виправлень або слідів втручання;

замовити незалежну юридичну перевірку у фахівця з нерухомості.

Свіженька спадщина

Особливо уважними слід бути, якщо обрана для купівлі квартира зовсім недавно перейшла у спадщину продавцеві. Якщо з моменту вступу в спадщину ще не минув строк на оскарження, будь-яка угода може бути поставлена під сумнів.

Така ж обережність має бути до квартир, що перебувають під арештом або є предметом судового розгляду.

Щоб уникнути цього, слід:

перевірити квартиру в Державному реєстрі обтяжень;

знайти інформацію про власника або саму квартиру в судовому реєстрі;

поставити уточнювальні запитання продавцеві, зокрема, коли та як квартира набута у власність;

уникати квартир, щодо яких відкрито спадкову справу менше, ніж пів року тому.

Власник без права продажу

Іноді за документами виглядає так, що продавець має право власності на квартиру і все гаразд. Проте може бути така ситуація, що він не в праві самостійно ухвалювати рішення про продаж житла. Ідеться про такі випадки:

квартира – у спільній власності, письмової згоди співвласників немає;

житло оформлене на дитину або недієздатну людину;

існують додаткові обтяження – опіка, застава тощо.

Також можуть виникнути проблеми через зареєстрованих у квартирі мешканців. Хоча реєстрація в житлі не дає жодних прав на нього, проте й виселити людину часто неможливо.

Не варто купувати квартиру, де зареєстровані:

діти до 18 років;

літні люди, які не мають іншого житла;

люди, які перебувають за кордоном або в ЗСУ;

реєстрація – без строку (без рішення суду про виселення).

У договорі купівлі-продажу потрібно чітко зафіксувати, що продавець зобов’язується виписати всіх осіб до моменту переходу права власності новому власнику, а покупець має право скасувати угоду, якщо це не буде виконано.

Щоб уникнути таких клопотів, також перед купівлею житла варто перевірити: