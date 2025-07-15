Обов’язково перевірте ці документи: як не втратити гроші під час купівлі житла на вторинці
Під час купівлі житла на вторинному ринку нерухомості може виникнути ситуація, коли квартира за документами належить новому власнику, але юридично – це не так, і розпоряджатися нерухомістю він не може. Які документи слід перевірити, щоб уникнути такої ситуації, пише сайт «Новини.Live».
У першу чергу
Через війну в Україні втрачено деякі документи на нерухомість, знищено архіви. Це може створювати лазівки для махінацій під час операцій з нерухомістю.
Щоб зменшити ризики, варто:
перевірити повну історію власності квартири;
звернути увагу на кількість змін власників у короткий проміжок часу;
переконатися, що документи не містять виправлень або слідів втручання;
замовити незалежну юридичну перевірку у фахівця з нерухомості.
Свіженька спадщина
Особливо уважними слід бути, якщо обрана для купівлі квартира зовсім недавно перейшла у спадщину продавцеві. Якщо з моменту вступу в спадщину ще не минув строк на оскарження, будь-яка угода може бути поставлена під сумнів.
Така ж обережність має бути до квартир, що перебувають під арештом або є предметом судового розгляду.
Щоб уникнути цього, слід:
перевірити квартиру в Державному реєстрі обтяжень;
знайти інформацію про власника або саму квартиру в судовому реєстрі;
поставити уточнювальні запитання продавцеві, зокрема, коли та як квартира набута у власність;
уникати квартир, щодо яких відкрито спадкову справу менше, ніж пів року тому.
Власник без права продажу
Іноді за документами виглядає так, що продавець має право власності на квартиру і все гаразд. Проте може бути така ситуація, що він не в праві самостійно ухвалювати рішення про продаж житла. Ідеться про такі випадки:
квартира – у спільній власності, письмової згоди співвласників немає;
житло оформлене на дитину або недієздатну людину;
існують додаткові обтяження – опіка, застава тощо.
Також можуть виникнути проблеми через зареєстрованих у квартирі мешканців. Хоча реєстрація в житлі не дає жодних прав на нього, проте й виселити людину часто неможливо.
Не варто купувати квартиру, де зареєстровані:
діти до 18 років;
літні люди, які не мають іншого житла;
люди, які перебувають за кордоном або в ЗСУ;
реєстрація – без строку (без рішення суду про виселення).
У договорі купівлі-продажу потрібно чітко зафіксувати, що продавець зобов’язується виписати всіх осіб до моменту переходу права власності новому власнику, а покупець має право скасувати угоду, якщо це не буде виконано.
Щоб уникнути таких клопотів, також перед купівлею житла варто перевірити:
документи, що підтверджують повноваження продавця;
довідку про склад зареєстрованих у квартирі людей;
наявність дозволів органів опіки (якщо це передбачено);
чи не передано квартиру в управління, оренду або довірче володіння.