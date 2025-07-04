На ринку нерухомості України найбільш поширеним є інвестування у квартири в новобудовах. Цей вид інвестицій – доступніший, аніж вкладення в офіси чи торгівельні площі. Проте часто інвестори забувають, що вигідною інвестицією можуть бути й апартаменти. Розповідаємо, що це таке, і чому варто обирати їх в центрі Львова.

Багатофункціональність апартаментів

У багатьох туристичних країнах ринок апартаментів є досить розвиненим, проте в Україні цей вид інвестицій лише набирає обертів.

Апартаменти можуть бути розміщені в комерційних корпусах комплексів, що пропонують більше бонусів, аніж житлові, як-от конференц-зали, ресторани, офіси тощо. Тобто таке приміщення буде актуальним не лише для людей, які приїхали на кількаденний відпочинок, але й для тих, хто подорожує у справах.

Також апартаменти поблизу бізнес-центрів з їхньою діловою інфраструктурою можуть чудово підійти для розміщення офісу – це дозволяє юридичний статус цього типу приміщень.

Основні переваги апартаментів такі:

нижчі ціни, аніж на квартири – приблизно на 15-20%;

покращена ділова інфраструктура;

багатоцільове призначення;

наявний попит на тимчасове і тривале проживання.

Апартаменти можна здавати в довгострокову оренду. Особливо затребувані апартаменти з ремонтом та меблюванням. Також можна змінювати формат оренди залежно від сезону, ситуації на ринку.

Чому інвестувати в апартаменти – вигідно

Перша причина – нижчий поріг входу, ніж під час інвестиції в квартиру чи тим більше офісні й торгівельні приміщення. Друга – постійний попит на короткострокову і довготривалу оренду сучасного житла в історичній і діловій локації. Третя – інвестиція в апартаменти окупається значно швидше, ніж в квартиру. Ціни оренди на апартаменти зазвичай вищі, ніж на квартири, особливо, якщо вони розташовані у вигідній локації.

Особливу популярність мають апартаменти, розташовані в ділових кварталах, поблизу бізнес-центрів і в центрі міста. Чи є можливість інвестувати в такі апартаменти у Львові? Так.

Інвестиція в розвиток

Компанія «Інтергал-Буд» завершила будівництво ЖК MillTown на вул. Лемківській, 9 у Львові. Це бічна вулиця від проспекту Чорновола, усього за 10 хвилин пішки від Львівської опери.

ЖК MillTown – це мультифункціональний комплекс бізнес-класу, в складі якого – три житлових і три комерційних корпуси. Серед них – два корпуси з апартаментами поряд з бізнес-центром класу А.

ЖК MillTown має вигідне розташування в центрі Львова

Комплекс бізнес-класу спроєктований за принципом «місто в місті»: у мешканців, власників бізнесу та людей, які зупиняються чи довготривало живуть в апартаментах MillTown, – під рукою все, щоб задовольнити щоденні потреби сучасного життя в межах комплексу. Це й магазини, й кав’ярні, і різноманітні сервіси.

Схема розташування корпусів в ЖК MillTown

Важливо наголосити на транспортній доступності ЖК MillTown. Поруч – проспект Чорновола, важлива транспортна артерія міста, що починається від Оперного театру і простягається майже на три кілометри, поєднуючи північні околиці міста – Голоско, Замарстинів – з історичним центром.

Поряд з ЖК Milltown розташована вся необхідна міська інфраструктура – ТЦ Forum Lviv, ТЦ New Point, школа, поліклініка, спортзал, басейн СКА, театри і галереї тощо.

Апартаменти в ЖК бізнес-класу Milltown мають сучасне продумане планування, що не потребує додаткових зусиль майбутніх власників для конструктивного втручання.

Площа апартаментів у ЖК Milltown – від 31 до 96 м2, отже, тут кожен може знайти варіант під своє завдання: робота офісу, довготривале проживання чи зупинка під час коротких подорожей. У корпусах з апартаментами також є підземний дворівневий паркінг з ліфтами, що підіймаються на поверхи.

Завдяки сучасним технологіям будівництва, що забезпечують стійкість та міцність, ЖК Milltown – це безпечний комплекс, що служитиме роками.

Інвестиції в апартаменти в ЖК бізнес-класу MillTown – це не лише про власну вигоду, а й про внесок у розвиток Львова, його ділову активність та знайомство нових людей з містом.

Відділ продажу ЖК MillTown від компанії «Інтергал-Буд» розташований на площі Старий ринок, 8.