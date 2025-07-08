Сам факт розлучення не означає автоматичного зняття колишнього подружжя з реєстрації в квартирі

Якщо квартира перебуває у власності одного з подружжя, а другий там тільки зареєстрований, то розлучення пари не змінює автоматично факт реєстрації. Водночас реєстрація у вашій квартирі вже чужої людини може створювати побутові і юридичні питання. Як вирішити цю ситуацію, пише сайт «Новини.Live».

Законні підстави

Звісно, факт реєстрації не дає права власності на житло, проте без згоди людини або без рішення суду виправити ситуацію не вдасться. В Конституції зазначено, що ніхто не може бути позбавлений житла інакше, ніж за рішенням суду.

Це означає, що навіть після розірвання шлюбу право на користування житлом зберігається, доки не буде доведено, що людина не проживає в ньому, не має на нього законних підстав і створює перешкоди власнику.

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Мирна угода

Найпростіше вирішити питання з реєстрацією колишнього подружжя в квартирі за домовленістю. У випадку згоди, людина може змінити місце реєстрації сама або надати власнику квартири письмову згоду на те, що погоджується «виписатися» із житла.

Якщо ж домовитись не вдається, тоді доведеться збирати докази і йти до суду.

У випадку суду

Якщо колишнє подружжя зареєстроване в помешканні, але фактично не живе там, то судова практика допускає зняття з реєстрації. У таких випадках зазвичай подають позов про припинення права користування житлом або усунення перешкод у здійсненні права власності.

Аргументацією у позові є стаття 391 Цивільного кодексу, що дає власнику право захищати свої інтереси, а також стаття 406 ЦКУ, що дозволяє припинити сервітут (обмежене право користування чужою нерухомістю) у разі зміни обставин, наприклад, припинення родинних зв’язків.

У суді знадобляться докази:

свідоцтво про розірвання шлюбу;

документи про нове місце проживання колишнього подружжя;

акти комунальних служб або показання сусідів, які підтверджують, що людина не проживає в квартирі.

Якщо ж людина продовжує жити у вашій квартирі після розлучення, потрібно надати суду більш вагомі підстави для ухвалення рішення про зняття її з реєстрації.

Суд звертатиме увагу на:

відсутність участі в утриманні житла (зокрема, несплату комунальних послуг);

наявність у людини іншого місця проживання;

наявність конфліктів або перешкод у користуванні квартирою власником.

У випадку скоєння домашнього насильства, поліція чи соціальні служби можуть виступити додатковими джерелами доказів і пришвидшити виселення кривдника з квартири.

Що робити після рішення суду

Після рішення суду на користь власника житла, для зняття людини з реєстрації місця проживання потрібно звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) з пакетом документів:

заявою про зняття з реєстрації;

судовим рішенням про припинення права користування або виселення;

паспортом власника.

Орган реєстрації ухвалює рішення у день звернення або після отримання документів із суду.