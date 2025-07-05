Ціни на будинки в Карпатах залежать від розташування і стану нерухомості

Мати свій невеличкий будинок на природі, в Карпатах, – це мрія для багатьох українців. Скільки потрібно грошей на втілення цієї мрії в липні 2025 року, пише сайт «Новини.Live» з посиланням на дані порталу «OLX Нерухомість».

Ціни на будинки в Карпатах

Українські Карпати охоплюють чотири області – Івано-Франківську, Львівську, Закарпатську і Чернівецьку. У липні ціни на невеликі будинки площею 50-60 м2 у Карпатах суттєво відрізняються залежно від локації, стану житла, під’їзду, наявності комунікацій та панорами з вікна.

Середня ціна за квадратний метр становить 310-430 доларів. Найдешевші варіанти коштуватимуть 14-25 тис. доларів за будинок. Такі об’єкти розташовані переважно у віддалених селах Закарпаття, Івано-Франківщини та Буковини. Часто це старі дерев'яні хати, що потребують ремонту. У селах Верховинського району, наприклад, можна знайти будинок за 15 тис. доларів, але без зручностей.

Середній ціновий сегмент невеликих будиночків в горах – 28-45 тис. доларів. Тут вже йдеться про будинки з ремонтом, комунікаціями, доступом до дороги. Наприклад, в селі Яблуниця можна придбати будинок на 55 м2 за 35 тис. доларів.

Всі переваги сучасного житла можна знайти у ЖК Mill Town від компанії «Інтергал-Буд». Це комплекс бізнес-класу, що складається з трьох житлових та трьох комерційних корпусів у самому серці Львова. Поєднання надійності, комфорту та естетики, щоб реалізовувати будь-які робочі та особисті задуми.

Найдорожчі варіанти коштують 50-70 тис. доларів. Це сучасні котеджі біля Буковелю, Татарова, Ворохти, Славського. Чим ближче до підйомників, тим дорожче. Так, будинок на 60 м2 біля Буковелю може коштувати від 65 тис. доларів.

Як змінювалась ціна

За минулі шість місяців ціни на будинки в Карпатах зросли на 4-8% у доларах через зростання попиту, інфляцію та подорожчання будівельних матеріалів.

У туристичних центрах, таких як Яремче та Буковель (Івано-Франківська область), ціна зросла на 6-8%, у менш популярних селах, як Пістинь чи Попельники, на 4-5%.

Ціна будинку залежить від кількох факторів: