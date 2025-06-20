Все бюджетне житло в оренду у Львові має спільні риси, головна з яких - мала площа

Середня ціна оренди однокімнатної квартири у Львові становить 18 тис. грн на місяць. Проте можна знайти і значно дешевші пропозиції, адже ціна залежить від району, площі житла, його стану та умеблювання. Сайт «24 Каналу» розповідає про три найдешевші квартири в оренду у Львові з посиланням на портал OLX.

Личаківський район

На порталі оголошень OLX нерухомість пропонується в оренду однокімнатна квартира в Личаківському районі всього за 6,5 тис. грн на місяць – це майже втричі дешевше, ніж середня ціна по місту.

Проте площа цієї квартири – лише 25 м2, а розташована вона у двоповерховому будинку радянської забудови. Водночас квартира обладнана побутовою технікою та резервним живленням і перебуває в нормальному стані.

Фото OLX

Галицький район

Квартира в центрі Львова пропонується в оренду також лише за 6,5 тис. грн. Проте її площа ще менша – тільки 20 м2. А розміщується вона в цокольному поверсі триповерхового будинку.

ЖК City House від компанії «Інтергал Буд» – справжнє місто у місті. На території комплексу є все необхідне для життя: сучасний дитячий та спортивний майданчики, зони відпочинку та прогулянкові алеї, комерційні приміщення, підземний та гостьовий паркінги, а також велопаркінг. Ритм, який диктує Львів. Комфорт, який обираєте ви.

Тут також є всі необхідні меблі та техніка, але, наприклад, замість повноцінного холодильника – міні.

Фото OLX

Сихівський район

Значно більша квартира і лише за 7 тис. грн пропонується в Сихівському районі. Її площа – 30 м2, а розташована вона на другому поверсі двоповерхового будинку. Квартира має прибудинкову територію, але опалення – пічне. Стан – не найкращий, проте придатний для проживання.

Фото OLX

Висновок

У цих найдешевших на ринку оренди Львова квартир є кілька спільних рис, що впливають на ціну:

мала площа;

розміщення в малоквартирному будинку;

відсутність сучасного ремонту;

нюанси з побутовою технікою та комунальними послугами.

Тож під час пошуку бюджетного житла в оренду варто зважати на те, що комфорт буде не таким, як в сучасній квартирі в новобудові.