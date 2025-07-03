Українська архітекторка побудувала футурустичний будинок для відпочинку в пустелі

Українська архітекторка та дизайнерка-самоучка Анастасія Дудік розробила проєкт власного будинку в Каліфорнії. Будинок зведений цьогоріч. Як він виглядає, розповідає сайт «Хмарочос».

Проєкт називається «Хата». Авторка каже, що надихалася спогадами про бруталістську архітектуру соціалістичної доби, а також куполами в архітектурному футуризмі США. Стиль будинку вона характеризує як футурустичний примітивізм.

ЖК Mill Town від компанії «Інтергал Буд» – втілення мрій про ідеальний простір для життя та роботи: три житлові комплекси та три комерційні корпуси. Стильно, сучасно, комфортно.

Будинок площею 158 м² призначений для сезонного відпочинку. Він розташований серед пустелі біля міста Пайоніртаун, що часто стає декораціями для зйомок вестернів.

Перед будинком – навіс для автомобіля, до входу ведуть сходи. Позаду – круглий басейн та місця для сидіння у формі амфітеатру, що огинають вогнище.

Фото ArchDaily

У монолітній бетонній шкаралупі прорізано круглі отвори для вікон. Із тилової сторони є великий засклений вихід. Всі отвори, так само як і край по периметру, обрамлено люмінісцентними стрічками, що створюють м’яке сяйво вночі.

Круглу в плані споруду поділено на дві секції: перша містить відкритий простір із функціями вітальні, їдальні та кухні, у другій розміщено дві спальні кімнати.