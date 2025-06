Автори дизайну вирішили відійти від традиційної паризької естетики

Українська студія дизайну Between the Walls розробила дизайн інтер’єру кав’ярні Bon Bouquet в Парижі. Кав’ярня належить французькій компанії The Hungry Family. Про це повідомляє «Хмарочос».

ЖК Mill Town від компанії «Інтергал Буд» – втілення мрій про ідеальний простір для життя та роботи: три житлові комплекси та три комерційні корпуси. Стильно, сучасно, комфортно.

Інтер’єр в рожевих тонах

Родзинкою оформлення стали рожеві відтінки, що контрастують з зеленню і створюють динамічну атмосферу. В глибині закладу є зона без денного світла, де розташований амфітеатр з рожевими меблями і жовтим освітленням. Вбиральні дизайнери також оформили в зелених і рожевих тонах.

Фото betweenthewalls

Відхід від традицій

Замість традиційної паризької естетики – плетених меблів і світильників – українці запропонували для закладу сучасний дизайн з яскравими елементами.

Так, однією з його особливостей є використання мікроцементу для підлоги, лавок, барної стійки та дроверів. Цей матеріал створює текстуру, що добре поєднується з природною атмосферою кафе. Стеля оброблена акустичною піною для зниження шуму з верхніх поверхів.

За освітлення в паризькій кав’ярні також відповідали українці – компанія Expolight.