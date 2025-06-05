Вигляд квартири щодня впливає на настрій та відчуття себе вдома

Час від часу хочеться щось змінити в інтер’єрі житла – купити нові штори чи інший текстиль, можливо, перефарбувати стіну. Проте будьте обачними, щоб не зіпсувати і не здешевити вигляд своєї квартири. Які дрібниці псують враження про помешкання, пише сайт ТСН.

Використання пластику

Пластикові підвіконня чи плінтуси лише на перший погляд є вдалим рішенням. Згодом вони почнуть жовтіти, покриватися плямами і можуть навіть тріскатися. Замініть пластикові підвіконня і плінтуси на аналоги з більш сучасних матеріалів. Підвіконня можна також облицювати дерев'яними фактурами чи плиткою.

Довжина штор

Раніше ZAXID.NET писав про те, які штори вже не модні, а також про те, як оформити панорамні вікна. Окрім цього, варто також звернути увагу на довжину штор. Навіть якщо ви обираєте укорочені моделі, вони мають обов’язково прикривали підвіконня – занадто короткі штори візуально зменшують вікно. Непрактично обирати занадто довгі фіранки, які лежать на підлозі – вони збиратимуть бруд і заважатимуть під час прибирання.

Дроти повсюди

Дроти, кабелі, з’єднання, що буквально клубочаться по кутках – це не гарно, не зручно і може бути небезпечно. Щоб створити охайну атмосферу в помешканні, слід використовувати плінтусні короби, куди можна сховати павутину з дротів.

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Дешева або стара фурнітура

Петлі та дверні ручки – це важлива деталь, про яку часто забувають під час ремонту і на яку в першу чергу звертають увагу відвідувачі. Не слід обирати найдешевші варіанти, щоб зекономити на ремонті – вибір достатній і в середньому ціновому діапазоні. Також зверніть увагу на те, щоб дверна фурнітура гармоніювала з іншою фурнітурою на меблях.

Штучні рослини

Використання в оздобленні помешкання штучних рослин сильно дешевить інтер’єр. Також такий застарілий декор збирає пил і додає домашньої роботи. Серед живих рослин є достатня кількість варіантів невибагливих представників флори, що потребують мінімального догляду і будуть справді прикрашати та освіжати житло.

Неорганізований простір

Обов’язково добре продумайте місця для зберігання в квартирі, не захаращуйте простір і вчасно позбувайтесь старих речей. Так квартира завжди виглядатиме стильно, просторо і свіжо.