Деякі дизайнерські рішення здатні не привабити, а відлякати потенційних покупців

Попит на готові квартири з ремонтом зростає серед покупців, яким потрібно якнайшвидше заселитися в своє житло. Проте не кожен ремонт підвищує привабливість помешкання в очах покупця. Чого слід категорично уникати і ремонті і дизайні житла на продаж, пише сайт Dim.ria.

Душова кабіна замість ванної

Таке рішення здатне відвадити значну частину покупців. Ванни все ще користуються більшим попитом, вони більш функціональні. Душову кабіну або куточок краще встановлювати додатково, якщо є два санвузли або дозволяє площа ванної кімнати.

Об’єднання санвузла

Важко буде продати велику дво- чи трикімнатну квартиру для сім’ї, в якій попередні власники об’єднали туалет і ванну в одне приміщення. З одного боку, великий простір дає більше можливостей в оформленні. З іншого, це створює проблеми для сімей з дітьми. Тож верніть перегородку назад.

Брак комунікацій

Один змішувач для ванної та умивальника, одна розетка на всю кімнату, незручно розташовані вимикачі та десятки інших непродуманих нюансів можуть відвадити потенційних покупців нерухомості. Завжди слід дбати про грамотну розводку електрики, про якісний вивід труб і все інше, що приховане. Адже після завершення ремонту переробити такі речі буде складно і дорого.

Надто яскрава індивідуальність

Цінувати свій внутрішній світ і мати свій стиль – це чудово. Але продати квартиру з так званим авторським ремонтом буде складно, хіба знайдеться споріднена душа. Додавання золота, яскраві кольори стін, складні принти, химерні конструкції з гіпсокартону – такої надмірної індивідуалізації інтер’єру варто уникати, якщо плануєте продати помешкання.

Сюди ж можна додати і невідповідний стиль оформлення. Бароко в панельному будинку з низькими стелями чи лофт в смарт-квартирі навряд чи приваблять покупців.