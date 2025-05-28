Невелика гардеробна кімната допоможе звільнити простір в квартирі від громіздких шаф і тримати речі в порядку

Гардеробна кімната – вдале рішення навіть для невеликої квартири. Саме тому все більше забудовників пропонують житло зі спеціальними «кімнатами для одягу». Що потрібно врахувати, щоб організувати гардеробну кімнату для зручного користування, пише сайт Dim.ria.

П’ять китів

Навіть невелика гардеробна – це краще за громіздкі шафи або склад коробок. Проте важливо правильно організувати простір в гардеробній кімнаті. Для цього слід враховувати наступне:

ретельний розрахунок розмірів;

оптимальний вибір планування;

грамотне зонування кімнати;

хороше освітлення в гардеробній;

правильні умови для зберігання речей.

А тепер поговоримо про це детальніше.

Розміри гардеробної кімнати

Для облаштування ергономічної гардеробної кімнати потрібно щонайменше 3 м2. Варто враховувати, що тут має бути місце не лише для речей, а й для їхніх власників. Для цього може знадобитися до 6-8 м2.

Також під час обрахунків слід продумати, які будуть меблі, та врахувати простір на відкривання дверцят і висування поличок чи інших систем.

Планування гардеробної кімнати

Найкраще мати прямокутну гардеробну кімнату без виступів та гострих кутів – тут можна з користю використати кожен сантиметр площі і встановити будь-які системи зберігання.

Дресінг-зону в гардеробній можна облаштувати кількома способами:

Літерою Г;

Літерою П;

Паралельно.

Вибір зонування залежить від простору в приміщенні та потреб його власників.

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Зонування гардеробної кімнати

Оскільки в гардеробній кімнаті важливий кожен сантиметр, то для зберігання потрібно використовувати всі зони.

У верхній зоні – просторі під стелею – зручно зберігати речі, що рідко використовуються. В середній зоні – найбільш затребувані речі, якими ви користуєтесь часто – сезонний, домашній одяг тощо. Також в цій зоні варто розмістити вішаки, окрім одягу, що рідко носиться: вечірні костюми, шуби тощо. В нижній зоні гардероба найкраще розмістити полиці для взуття та організувати простір для зберігання габаритних речей.

Проте це лише один з варіантів. Під час планування зонування у вашій гардеробній кімнаті спирайтеся на правило – чим частіше ви користуєтесь річчю, тим простішим має бути доступ до неї, і навпаки.

Меблі для гардеробної кімнати

У великій гардеробній кімнаті можна встановити і шафу-купе, і комод. Але в маленькій слід розміщувати вбудовані полиці, штанги або пантограф для одягу, різноманітні гачки.

А ось деякі меблі, без яких в гардеробній кімнаті точно не обійтися:

стійка або штанга для одягу, що висить;

полички для речей, що можна зберігати складеними;

підставки для взуття;

шухляди для білизни;

тумби або кошик для постелі і ковдр з подушками;

антресоль для речей, що рідко використовуються;

гачки для аксесуарів.

Освітлення в гардеробній кімнаті

Освітлення у цій маленькій кімнаті для речей має бути справді хорошим, щоб можна було розгледіти кожну деталь. Чудово, якщо в гардеробній є вікно і туди потрапляє денне світло. Якщо ж ні або його недостатньо, потрібно подбати про точкове освітлення, максимально наближене до природного. Це допоможе нічого не пропустити в дзеркалі перед виходом з дому.

Правильні умови для зберігання в гардеробній

Щоб речі в гардеробній кімнаті зберігалися в хорошому стані і без зайвих запахів, тут потрібно подбати про добру вентиляцію. Також слід подбати, щоб в цій кімнаті не було зайвої вогкості. Варто уникати і потрапляння на речі прямого сонячного проміння.

Під час облаштування гардеробної кімнати слід врахувати звички, потреби й уподобання кожного з членів сім’ї.