Маленька кухня теж може бути зручною і функціональною

На кухні маленької площі потрібно розмістити ті ж меблі і техніку, що й на великій кухні. Як це зробити, щоб було функціонально і зручно, читайте в порадах дизайнерів, що зібрав «24 канал».

Правильне планування

Універсального планування для маленької кухні не існує. Проте є варіанти, перевірені часом і досвідом.

ЖК City House від компанії «Інтергал Буд» – справжнє місто у місті. На території комплексу є все необхідне для життя: сучасний дитячий та спортивний майданчики, зони відпочинку та прогулянкові алеї, комерційні приміщення, підземний та гостьовий паркінги, а також велопаркінг. Ритм, який диктує Львів. Комфорт, який обираєте ви.

Перший варіант – як камбуз - підходить для довгих і вузьких кухонь. Він передбачає, що робочі поверхні й техніка розміщуються вздовж двох паралельних стін. Це, говорять експерти, допомагає отримати користь з кожного сантиметру площі.

Якщо маленька кухня квадратна, то варто зупинитися на П-подібній формі. Тут варто подбати про те, щоб було достатньо простору для пересування всередині.

Робочий трикутник на кухні

Незалежно від вибору планування кухні, потрібно завжди пам’ятати про доступність так званого робочого трикутника. Ідеться про розташування холодильника, плити та мийки для посуду у формі трикутника. Таке планування полегшує процес приготування їжі та прибирання.