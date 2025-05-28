Безпека, ощадність, комфорт - не всі будинки можуть цим похвалитися

Ринок нерухомості України продовжує адаптуватися до воєнного часу, що спричинив зміни в економічній ситуації та у вподобаннях споживачів. Це призвело до виникнення нових трендів та антитрендів. Що на ринку нерухомості стало антитрендом у 2025 році розповідає сайт «Новини.Live».

Житло в будинках радянської епохи

Найменш привабливими на вторинному ринку нерухомості, за даними профільного порталу ЛУН, є будинки 1960-80-х років побудови – так звані хрущовки, чешки та інші панельні будинки. Попит на житло такого плану у Львові, Києві, Одесі на 15-20% менший за попит на квартири в новобудовах.

Причини для цього прості:

низька енергоефективність;

значні витрати на капітальний ремонт житла;

відсутність сучасних зручностей.

Новобудови зводяться з сучасних якісних матеріалів, з гідро- і теплоізоляцією, сучасними інженерними мережами та зручностями – від ліфтів до систем контролю доступу. Тож у 2025 році вони найбільш популярні на ринку житлової нерухомості.

Ринок нерухомості змінюється. Що залишається незмінним – це надійність «Інтергал-Буд». Компанія є ключовим гравцем українського ринку з 2003 року та є синонімом якісного житла. Серед головних переваг «Інтергал-Буд» – ведення будівництва за рахунок власних коштів та повна відсутність недобудов, низька щільність забудови, гарантія якості матеріалів та робіт, високі темпи будівництва та вчасне завершення проєктів.

Видові квартири на верхніх поверхах

Ще кілька років тому квартири на верхніх поверхах приваблювали покупців розкішними краєвидами з вікон, то сьогодні вони втрачають популярність через безпекову складову. Особливо це характерно для будинків, вищих за дев’ять поверхів, де немає власного безпечного укриття.

Попит на таке житло у Києві, Харкові чи Запоріжжі знизився на 25% через воєнні ризики. Люди шукають житло на нижніх поверхах в будинках із укриттями.

Немає автономії – немає клієнта

Автономність життєзабезпечення – ще один тренд на ринку житлової нерухомості. Тож помешкання без автономного опалення, газових плит або ж, в крайньому випадку, генераторів, має менший попит, ніж житло, оснащене цим.

Особливо це стосується міст, що наближені до лінії бойових дій. У Запоріжжі, наприклад, попит на автономне житло зріс на 10%, а залежні від централізованого постачання об’єкти втратили 15% в ціні.

Ризиковані інвестиції

Об’єкти від забудовників, які не можуть довести свою надійність, не мають попиту. Житло на початкових стадіях будівництва в принципі стало менш привабливим – люди хочуть вкладатися в готові будинки. Проте раніше завершені новобудови, репутація та надійність допомагають в продажах великим забудовникам. А неперевірені компанії, яким немає що показати, пасуть задніх.

Завелика площа

Передусім це стосується приватних житлових будинків, проте й квартири, що мають завелику площу, не мають великого попиту. Окрім того, що йдеться про значні витрати на комунальні послуги, зокрема, опалення, за житло великої площі потрібно платити високий податок на нерухомість.

Покупці в 2025 році віддають перевагу приватним будинкам площею до 200 м2 із сучасними енергоефективними технологіями.

Комерція у віддалених районах

На українському ринку нерухомості також впав попит на офісні та інші комерційні площі у віддалених районах великих міст. Ідеться також про офісні приміщення нижчих класів.

Також негативно на попит впливає відсутність розвиненої інфраструктури поблизу комерційного приміщення.