Іноді достатньо подивитися на матеріали під іншим кутом, щоб додати квартирі стилю

Кожен намагається зробити в своєму житлі ремонт, що довго зберігатиме гарний вигляд. А що робити, якщо інтер’єр все ще в хорошому стані, але вже дещо набрид? Про дизайнерські лайфхаки, що допоможуть швидко і без великих витрат змінити вигляд помешкання, пише The Village Ukraine.

Купіть мідну стрічку

На фото деяких інтер’єрів можна побачити візерунки з латунних профілів – вони виглядають красиво і дорого та коштують відповідно. Дизайнери придумали, як створити такий вигляд без зайвих витрат і складної роботи – для цього потрібна мідна самоклейна стрічка, що її зазвичай використовують для запобігання статиці під ламінатом.

Спочатку стіну вирівнюють і фарбують у потрібний колір. Після цього роблять розмітку необхідного малюнка, з допомогою канцелярського ножа стрічку наносять на стіну та підрізають за розміром. Таким чином можна нанести і хаотично розміщені лінії, і правильні геометричні форми. Єдине обмеження – фантазія дизайнера.

З мідної стрічки можна створити будь-які візерунки

Додайте оптичну ілюзію

У невеликих приміщеннях часто хочеться візуально розширити простір. Щоб зламати і розширити простір, є два простих прийоми. Перший – розмістити в кімнаті дзеркала у висоту приміщення, щоб візуально змінити форму кімнати. Другий – зробити акцентні лінії з контрастного матеріалу, наприклад, горизонтальні та вертикальні дерев’яні рейки, вбудовані між листків гіпсокартону.

Дерев'яні рейки створюють контраст

ЖК City House від компанії «Інтергал Буд» – справжнє місто у місті. На території комплексу є все необхідне для життя: сучасний дитячий та спортивний майданчики, зони відпочинку та прогулянкові алеї, комерційні приміщення, підземний та гостьовий паркінги, а також велопаркінг. Ритм, який диктує Львів. Комфорт, який обираєте ви.

Подивіться з іншої перспективи

Використайте гіпсокартон замість стінових панелей. Візьміть не стандартні листки гіпсокартону, а вузькі, наприклад, 90 на 60 см. Якщо розмістити їх на відстані трьох міліметрів один від одного, то вертикальні зазори створять ефект стінових панелей. Крайні листки з обох боків залиште однакової ширини, щоб їхнє розміщення було симетричним до центру стіни.

Такий прийом візуально витягує стелю і робить простір геометричним. Плюс таких стін у тому, що їх легко декорувати чи перефарбовувати.

Гіпсокартон легко фарбувати

Зверніть увагу на керамограніт

Якщо у вас є довга стіна, яку не хочеться повністю заставляти меблями, а відчуття пустки вам не подобається, зверніть увагу на керамограніт. Таке рішення буде вдалим у сучасному інтер’єрі чи у квартирі в екостилі.

Керамограніт чудово прикрашає стіну