Про легке прибирання в майбутньому варто подбати ще на етапі планування ремонту

Щоб рутинне прибирання в новій квартирі було легким, варто подбати про це ще на етапі ремонту в житлі. Що слід врахувати, пише сайт DIM.Ria.

Загалом потрібно звернути увагу на такі складники:

стиль інтер’єру;

матеріали для підлоги і стін;

меблі і техніка;

кольори оздоблення.

Розповідаємо про це детальніше.

Стиль оформлення

Щоб в майбутньому полегшити процес прибирання вдома варто відмовитися від інтер’єрних стилів з великою кількістю дрібних деталей, як-от ліпнина, барельєфи, карнизи тощо.

Також варто відмовитися від стилів, що передбачають і велику кількість світильників під стелею, адже вони будуть буквально притягувати пил.

Вибір матеріалів

Під час планування ремонту варто підібрати матеріали, що будуть легкими в догляді. Знову ж таки, зверніть увагу на матеріали без рельєфу: ламінат, паркетна або масивна дошка без фаски, безшовна плитка і керамограніт, лінолеум тощо.

Вибирайте плитку якомога більшого розміру. Також зверніть увагу на колір затирки – вибирайте її на тон темніше найтемнішого кольору плитки.

Щодо кольору загалом, то варто обрати нейтральне або світле забарвлення, де це можливо – з матовою поверхнею.

Для оздоблення стін варто обрати шпалери, які можна мити або спеціальну фарбу, що також дозволяє легко помити стіни. Також легко мити керамічну плитку, штучний камінь або скло.

Не використовуйте в оздобленні матеріали, що потребують особливого догляду: шкіру, дерев'яні панелі, дорогі сорти деревини, натуральний камінь, хутро, мідну сантехніку, дзеркальну і металеву плитку.

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Меблі, техніка та обладнання

Для легкого прибирання ванної кімнати та санвузла зверніть увагу на підвісні конструкції з інсталяцією, вибирайте змішувачі та сантехніку простої форми.

Щодо ванни, то найпростіше мити моделі з чавуну або сталі з емаллю. Якщо ви вирішили встановити душову кабіну, вибирайте скло із захисним покриттям.

Під час вибору меблів варто відмовитися від глянцевих і лакованих фасадів або замовити поверхні з особливою обробкою. Також відмовтеся від темних кольорів. Ця порада актуальна і при виборі побутової техніки.

Також під час вибору меблів зверніть увагу на закриті полиці і стелажі, на меблі на ніжках або коліщатах, під якими легко прибрати підлогу.