Окрім основної функції, дзеркало ще створює атмосферу у ванній, врівноважує пропорції кімнати та покращує дизайн

Дзеркало – невід’ємний атрибут інтер’єру ванної кімнати, що поєднує в собі функціональність і декоративність. Розповідаємо, як правильно підібрати дзеркало, що пасуватиме саме вашій ванній кімнаті, та які є лайфхаки для монтажу дзеркала у ванній.

Розмір має значення

Здавалося б, велике дзеркало візуально може збільшити маленьку ванну кімнату. Проте це не так – надмірно габаритне дзеркало зіпсує весь вигляд ванної і саме загубиться в ній. Дзеркало має бути пропорційним до розмірів ванної кімнати.

Для мініатюрних площ підійде невелике дзеркало, для зовсім маленьких – шафка з дзеркальними дверцятами, а якщо у вас велика ванна, то можна обрати дзеркало побільше. Можна замовити виготовлення дзеркала за індивідуальними розмірами, щоб все було ідеально.

Форма впливає

Не менш важливою за розмір є форма дзеркала, адже вона додає ванній кімнаті той чи інший антураж, є елементом дизайну, що може змінювати кімнату. Щоб зрозуміти, яка форма дзеркала пасуватиме вашій ванній кімнаті, потрібно знати, що:

кругле або овальне дзеркало створює м’яку, елегантну атмосферу у ванній, добре виглядає в класичному інтер’єрі;

квадратне дзеркало добре вписується у вузькі приміщення і може врівноважити таке;

прямокутне дзеркало, встановлене вертикально, зробить стіни візуально вищими, горизонтально – розширить стіни кімнати;

фігурне дзеркало зацікавить найменших членів родини і допоможе їм полюбити гігієнічні процедури.

Стійкі до вологи матеріали

Сучасні дзеркала виготовляють на срібній або алюмінієвій основі. Для ванної кімнати найкраще обирати срібну основу, адже вона більш стійка до вологи, впливу пари і високої температури.

Якщо ваш вибір зупинився на дзеркалі з рамою, варто звернути увагу на матеріал, з якого вона виготовлена. Найкраще для умов ванної кімнати підійдуть метал або пластик. Якщо ж хочеться дзеркало в дерев’яній рамі, переконайтеся, що рама просочена спеціальними водовідштовхувальними речовинами.

Роль підсвітки

Дзеркала у ванну кімнату можуть мати підсвітку як декоративну, так і функціональну. Перша покликана створювати атмосферу, а друга допомагає краще роздивитися себе в дзеркалі. Декоративна підсвітка, зазвичай, розташована за полотном дзеркала, функціональна – перед, часто – на поворотному кронштейні.

Розумне дзеркало

Сучасні технології не оминули і дзеркала. Сьогодні можна знайти дзеркала з вбудованими годинниками, підігрівом від запотівання, з колонками для прослуховування музики тощо. Обирайте залежно від того, як проходить ваша ранкова рутина.

Як правильно повісити дзеркало у ванній кімнаті

Ось прості правила, на які варто орієнтуватися під час монтажу дзеркала у ванній: