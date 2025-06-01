Будівництво фабричного корпусу завершили 30 років тому, але ніколи не використовували за призначенням

Проєкт реконструкції корпусу заводу «Львівприлад» на вул. Сахарова у Львові отримав приз в номінації «Багатоповерхові житлові будинки (проєкт)» в огляді-конкурсі від Національної спілки архітекторів України. НСАУ показала проєкт на своїй сторінці у фейсбуці.

Проєкт реконструкції фабричного корпусу, що ніколи не використовувався за призначенням, розробили архітектури студії Zelemin architectural office Наталя Зінчук та Дмитро Матвіїшин . Цей корпус на вул. Сахарова, 39 почали будувати ще за радянських часів і закінчили лише у 1994 році.

Всі переваги сучасного житла можна знайти у ЖК Mill Town від компанії «Інтергал-Буд». Це комплекс бізнес-класу, що складається з трьох житлових та трьох комерційних корпусів у самому серці Львова. Поєднання надійності, комфорту та естетики, щоб реалізовувати будь-які робочі та особисті задуми.

«Архітектура верхніх поверхів – це спосіб віддати данину втраченим обʼєктам фабричної архітектури нашого міста. Для нас цей проєкт – спроба осмислити яким мало би бути сучасне якісне житло, яке будується на основі колишньої промислової будівлі», – кажуть автори.

Нежитлова будівля запроєктована на вісім поверхів, в тому числі п’ять поверхів надбудови, на наявному підземному рівні передбачено дворівневий паркінг для автотранспорту мешканців, працівників та відвідувачів.

Візуалізація зі сторінки НСАУ

У будівлі з першого по третій поверхи пропонується влаштування об’єктів громадського призначення (офіси, представництва компаній, виставкові зали, заклади громадського харчування тощо), а з четвертого по восьмий – квартири.