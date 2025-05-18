Один з критиків назвав будівлю архітектурним злочином проти людства

У США відзначили лауреата премії Aesthetic Atrocity Award 2025, яку щороку вручають за найбільш «неестетичну» будівлю. Цьогоріч переміг гуртожиток Массачусетського технологічного інституту Simmons Hall. Про це пише сайт Нерухомі з посиланням Dezeen.

Конкурс проводить шведська організація Architectural Uprising, яка виступає за повернення до класичної архітектури. В організації вважають, що Simmons Hall є «зразковим провалом модернізму» – ідеології, що, на їхню думку, спотворює міські пейзажі.

«Це саме той тип будівлі, який може створити архітектор, що повірив у міф про відносність краси», – кажуть в Architectural Uprising.

А архітектурний критик Майкл Діамант назвав будівлю «архітектурним злочином проти людства».

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Гуртожиток MIT, що розрахований на 350 студентів, спроєктований бюро Steven Holl Architects ів 2003 році отримав почесну відзнаку Американського інституту архітекторів.

Гуртожиток Simmons Hall має свій театр, кафе і спортзал (фото Dezeen)

Будівля виконана у формі губки з отворами для вентиляції, має театр, кафе, спортивну залу та концептуальні внутрішні коридори шириною три метри, що нагадують вулиці.