У світі набирає популярності новий тренд - брендоване житло

Англійський футбольний клуб Chelsea FC презентував проєкт будівництва житлових хмарочосів в Дубаї. Це буде брендоване преміальне житло з футбольним полем на даху, пише сайт «Нерухомі» з посиланням на Dezeen.

Що буде в ЖК від ФК «Челсі»

Це буде перший житловий комплекс з брендуванням ФК «Челсі». В ЖК буде 1400 одно-, дво- і трикімнатних апартаментів, що будуватиме компанія DAMAC.

Висота хмарочосів сягатиме 130 метрів, а з вікон відкриватиметься панорамний вид на Перську затоку.

ЖК City House від компанії «Інтергал Буд» – справжнє місто у місті. На території комплексу є все необхідне для життя: сучасний дитячий та спортивний майданчики, зони відпочинку та прогулянкові алеї, комерційні приміщення, підземний та гостьовий паркінги, а також велопаркінг. Ритм, який диктує Львів. Комфорт, який обираєте ви.

У хмарочосах планують облаштувати футбольне поле на даху, центр фізичної підготовки, бар Chelsea Sports Bar, приватний кінотеатр і лаунж з акваріумом.

Також проєкт передбачає центр кріотерапії, студію повітряної йоги, зони відпочинку в лісовому стилі та кілька ресторанів. Спеціальні заходи під назвою Captain Table будуть проводити легенди клубу.

Новий тренд

У світі набирає обертів тенденція до створення брендованого житла. Раніше свої проєкти анонсували Dolce & Gabbana – у Маямі, та Mercedes-Benz, що збудує житлову вежу в США.