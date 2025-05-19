Стартова ціна будинку, де провів дитинство Папа Лев, становить 250 тис. доларів

Папа Лев XIV провів дитинство в Долтоні – робітничому передмісті Чикаго. Будинок, де минуло його дитинство, виставили на приватному аукціоні класу люкс зі стартовою ціною 250 тис. доларів США. Про це пише Liga.net з посиланням на американські медіа.

Це будинок з трьома спальнями, що вперше виставили на продаж за 219 тис. доларів у січні 2025 року. Його ніхто не купував навіть після зниження ціни до 199 тисяч. Проте після того, як кардинала Роберта Превоста обрали Папою Римським, одразу надійшло вісім пропозицій.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Тоді власники зняли нерухомість з продажу. Тепер будинок виставили знову, проте вже на інших умовах – як елітний та ексклюзивний лот.

Взяти участь в аукціоні з продажу будинку дитинства Папи Римського можна до 18 червня.

Додамо, що на фото будинок представлений вже з сучасним ремонтом, адже інвестор викупив його торік всього за 66 тис. доларів і відремонтував.

Фото Realtor.com

Нагадаємо, 8 травня 2025 року конклав кардиналів Римо-католицької церкви обрав 267-м Папою Римським 69-річного американського кардинала Роберта Френсіса Превоста. Він взяв ім’я Папи Лева XІV.