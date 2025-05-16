Ремонт в квартирі з нуля за рік суттєво подорожчав з низки причин

За минулий рік середня ціна на ремонт квартири з нуля до заселення зросла приблизно на 45%. Скільки зараз коштує ремонт, що впливає на ціну і на чому можна зекономити, ідеться в матеріалі «24 каналу».

Ціна ремонту

На приблизно 45% зросла середня ціна ремонту в медіанній ціновій групі. Ідеться про облаштування квартири з використанням до 95% матеріалів українського виробництва.

У грошовому вимірі середня ціна ремонту в квартирі з нуля становить 950-1150 доларів за квадратний метр.

Деякі девелопери пропонують квартири з готовим ремонтом. У них ціни на послугу ремонту зросли менше – приблизно на 25%. Це пов’язано з великими обсягами контрактів і підписаними раніше договорами.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Чому ремонт дорожчає

На зростання цін є кілька причин:

дефіцит кваліфікованих кадрів, що може сягати 50-60%;

інфляція;

зростання цін на будівельні матеріали.

Дизайн і технагляд

Не варто приступати до ремонту в новому помешканні без дизайн-плану. Виготовлення такого – це окрема стаття в бюджеті на ремонт, що обійдеться у додаткові приблизно 35 доларів на квадратний метр.

Для тих, хто не хоче сам вникати у всі тонкощі ремонту і спілкуватися окремо з електриком, сантехніком і плиточником, знадобиться технагляд. Це коштуватиме ще по 10-12 доларів на метр.

На чому можна зекономити

Зекономити можна на декоративних елементах, шпалерах та виборі виробників меблів. А от на якості основних будівельних матеріалів та робіт – електрика, сантехніка, опалення – заощаджувати не варто. Від цього залежить безпека житла та довговічність ремонту.