Лідер змінився: які міста найбільш і найменш комфортні для життя у 2025 році
Британська компанія Economist Intelligence Unit (EIU), що займається дослідженнями, аналізом і прогнозуванням, оприлюднила щорічний рейтинг найкомфортніших міст світу. У 2025 році цей рейтинг очолив Копенгаген – столиця Данії. Які міста очолюють і замикають рейтинг, а також які критерії його укладання, пише сайт «Новини.Live».
Найкомфортніші міста світу в 2025 році
За даними EIU, у 2025 році найкраще живеться переважно в європейських та австралійських містах. Перша десятка найкомфортніших міст світу виглядає так:
- Копенгаген, Данія;
- Відень, Австрія (очолювала рейтинг минулого року);
- Цюрих, Швейцарія;
- Мельбурн, Австралія;
- Женева, Швейцарія;
- Сідней, Австралія;
- Осака, Японія та Окленд, Нова Зеландія;
- Аделаїда, Австралія;
- Ванкувер, Канада.
Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.
Стрімко донизу і догори
Деякі міста суттєво втратили позиції в порівнянні з минулим роком. Так, канадське місто Калгарі, що торік було п’ятим, опустилося на 18-те місце через проблеми з охороною здоров’я. Торонто також втратив позиції, опустившись із 12-го на 16-те місце, причини – черги на медогляди через брак персоналу.
У Великій Британії Лондон, Манчестер та Единбург також втратили позиції через зниження показників стабільності після заворушень, спричинених нападом у Саутпорті. Лондон опустився з 45-го на 54-те місце, Манчестер – з 43-го на 52-ге, а Единбург – з 59-го на 64-те.
Водночас суттєво піднялися в рейтингу міста Ель-Хабур (Саудівська Аравія) – із 148-го на 135-те та Джакарта (Індонезія) – з 142-го на 132-ге. Це пов’язано з урбаністичними змінами, інвестиціями в медицину та безпеку.
Найменш комфортні міста світу в 2025 році
Антилідери рейтингу в 2025 році – ті ж міста, що й торік. Ось перелік:
- Дамаск (Сирія);
- Тріполі (Лівія);
- Дакка (Бангладеш);
- Карачі (Пакистан);
- Алжир (Алжир).
Також у десятку найменш комфортних міст для життя в 2025 році увійшов Київ – це пов’язано з постійними атаками Росії на місто.
Як формувався рейтинг
Загалом в EIU оцінили 173 міста. Критерії були такі:
- стабільність;
- охорона здоров’я;
- культура та довкілля;
- освіта;
- інфраструктура.
Цього року стабільність стала вирішальним фактором для багатьох міст. На заході Європи, на Близькому Сході та в Азії показники стабільності знизилися через політичні та соціальні виклики.