Копенгаген - новий лідер світового рейтингу найбільш комфортних міст світу

Британська компанія Economist Intelligence Unit (EIU), що займається дослідженнями, аналізом і прогнозуванням, оприлюднила щорічний рейтинг найкомфортніших міст світу. У 2025 році цей рейтинг очолив Копенгаген – столиця Данії. Які міста очолюють і замикають рейтинг, а також які критерії його укладання, пише сайт «Новини.Live».

Найкомфортніші міста світу в 2025 році

За даними EIU, у 2025 році найкраще живеться переважно в європейських та австралійських містах. Перша десятка найкомфортніших міст світу виглядає так:

Копенгаген, Данія;

Відень, Австрія (очолювала рейтинг минулого року);

Цюрих, Швейцарія;

Мельбурн, Австралія;

Женева, Швейцарія;

Сідней, Австралія;

Осака, Японія та Окленд, Нова Зеландія;

Аделаїда, Австралія;

Ванкувер, Канада.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Стрімко донизу і догори

Деякі міста суттєво втратили позиції в порівнянні з минулим роком. Так, канадське місто Калгарі, що торік було п’ятим, опустилося на 18-те місце через проблеми з охороною здоров’я. Торонто також втратив позиції, опустившись із 12-го на 16-те місце, причини – черги на медогляди через брак персоналу.

У Великій Британії Лондон, Манчестер та Единбург також втратили позиції через зниження показників стабільності після заворушень, спричинених нападом у Саутпорті. Лондон опустився з 45-го на 54-те місце, Манчестер – з 43-го на 52-ге, а Единбург – з 59-го на 64-те.

Водночас суттєво піднялися в рейтингу міста Ель-Хабур (Саудівська Аравія) – із 148-го на 135-те та Джакарта (Індонезія) – з 142-го на 132-ге. Це пов’язано з урбаністичними змінами, інвестиціями в медицину та безпеку.

Найменш комфортні міста світу в 2025 році

Антилідери рейтингу в 2025 році – ті ж міста, що й торік. Ось перелік:

Дамаск (Сирія);

Тріполі (Лівія);

Дакка (Бангладеш);

Карачі (Пакистан);

Алжир (Алжир).

Також у десятку найменш комфортних міст для життя в 2025 році увійшов Київ – це пов’язано з постійними атаками Росії на місто.

Як формувався рейтинг

Загалом в EIU оцінили 173 міста. Критерії були такі:

стабільність;

охорона здоров’я;

культура та довкілля;

освіта;

інфраструктура.

Цього року стабільність стала вирішальним фактором для багатьох міст. На заході Європи, на Близькому Сході та в Азії показники стабільності знизилися через політичні та соціальні виклики.