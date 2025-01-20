У липні 2024 року 17-річний Аксель Рудакубана вбив трьох дітей та поранив ще десятьох

У Великій Британії у суді 18-річний Аксель Рудакубана зізнався в убивстві трьох малолітніх дівчат у Саутпорті. Вбивство дітей спровокувало одне з найжорстокіших заворушень у країні за останнє десятиліття, повідомило у понеділок, 20 січня, ВВС.

18-річний хлопець, який народився в британському Кардіффі у сім’ї руандійського походження, визнав себе винним у вбивстві трьох дівчат 29 липня 2024 року в танцювальному клубі міста Саутпорт. Жертвами Рудакубана стали:

шестирічна Бебе Кінг;

семирічна Елсі Дот Стенкомб;

дев’ятирічна Аліса да Сілва Агіар.

Ще десятеро людей отримали поранення. Аксель Рудакубана визнав себе винним у 16 звинуваченнях. Зокрема, 18-річний зловмисник визнав три пункти у вбивстві, десять – у замаху на вбивство, а ще один – за зберігання холодної зброї.

Крім того, підліток визнав, що виробляв біологічний токсин рицин і володів навчальним посібником «Аль-Каїди».

Вирок 18-річному вбивці винесуть у четвер, 23 січня.

Нагадаємо, вбивство дітей у Саутпорті спровокувало заворушення, які підігріли радикальні угруповання та прихильники теорій змов – тоді вони заявили, що вбивство скоїв нібито 17-річний нелегальний мігрант Алі аль Шакаті. Втім, у серпні 2024 року стало відомо справжнє ім’я підозрюваного.