Підозрювані вбили українок, щоб викрасти дитину

У Німеччині подружжя зізналось у вбивстві двох українських біженок. Злочинці вбили 27-річну Маргариту Разас та її 51-річну матір Марину Стеценко, щоб викрасти в них немовля. Про це у вівторок, 7 січня, повідомив німецький щотижневик Spiegel.

В окружному суді Мангейма розпочався суд над подружжям, яке підозрюють у вбивстві двох українок та викраденні дитини. На початку засідання пара зізналась у злочині.

«Я зробила велику помилку. Якби могла, вона б повернула час назад... У моїх чотирьох дітей теж тепер немає матері», – заявила підозрювана.

За даними прокуратури, пара давно мріяла про спільну дитину, тому наважилася на злочин. Для цього жінка приєдналась до спільноти у месенджері Telegram, у якій спілкувались біженці з України. Так підозрювана познайомилась з 27-річною Маргаритою, яка готуючись до пологів у Німеччині, шукала допомоги з перекладом документів.

6 березня 2024 року зловмисники у ресторані підмішали у їжу Маргарити та її матері седативні препарати. Коли 51-річній жінці стало зле, подружжя нібито запропонувало відвезти її у лікарню, але натомість чоловік вбив її кількома ударами по голові та викинув тіло у річку Рейн біля міста Гоккенгайм. 27-річній Маргариті зловмисники сказали, що у її матері стався серцевий напад і вони доставили її до медзакладу. Опісля чоловік також наніс Маргариті кілька смертельних ударів, а потім подружжя підпалило тіло дівчини та викрало її доньку, якій на той момент було всього п’ять тижнів.

Вбиті у Німеччині українки

7 березня німецькі правоохоронці знайшли тіло вбитої 27-річної Маргарити, 13 березня поліцейські розшукали доньку біженки та затримали підозрюваних у вбивстві. Тоді повідомлялось, що підозрювані – німець та росіянка. 19 березня правоохоронці знайшли тіло 51-річної Марини Стеценко.

Наразі дитина проживає в Україні з 21-річною сестрою загиблої Маргарити, яка планує удочерити дівчинку і вже подала заяву у відповідні органи. Сестра загиблої також виступає співпозивачем у справі, її адвокат каже, що вимагатиме для злочинців довічного ув’язнення. Вирок можуть оголосити 21 лютого.

Додамо, що українки евакуювалися до Німеччини наприкінці 2023 року з Харкова. Родина проживала у притулку для біженців в окрузі Рейн-Неккар.