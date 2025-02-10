51-річна Марина Стеценко та її 27-річна донька Маргарита Разас, яких вбили у Німеччині

У Німеччині подружжя, 45-річну жінку і 43-річного чоловіка, засудили до довічного ув’язнення за вбивство українки та її матері. Засуджені вбили українських біженок, щоб викрасти у них немовля. Про це повідомляє Бабель з посиланням на видання RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше у окружному суді Мангейма подружжям зізналось у вбивстві 27-річної Маргарити Разас та її 51-річної матері Марини Стеценко. Українки евакуювалися до Німеччини наприкінці 2023 року з Харкова. Родина проживала у притулку для біженців в окрузі Рейн-Неккар.

За даними прокуратури, обвинувачене подружжя давно мріяло про спільну дитину, тому наважилася на злочин. Для цього жінка приєдналась до спільноти у месенджері Telegram, у якій спілкувались біженці з України. Так підозрювана познайомилась з 27-річною Маргаритою Разас, яка. готуючись до пологів у Німеччині, шукала допомоги з перекладом документів.

6 березня 2024 року обвинувачені у ресторані підмішали у їжу Маргарити та її матері седативні препарати. Коли 51-річній жінці стало зле, подружжя нібито запропонувало відвезти її у лікарню, але натомість чоловік вбив її кількома ударами по голові та викинув тіло у річку Рейн біля міста Гоккенгайм. 27-річній Маргариті Разас пара сказала, що у її матері стався серцевий напад і вони доставили її до медзакладу. Опісля чоловік також наніс Маргариті кілька смертельних ударів, а потім подружжя підпалило тіло дівчини та викрало її доньку, якій на той момент було всього п’ять тижнів.

7 березня німецькі правоохоронці знайшли тіло вбитої 27-річної Маргарити, 13 березня поліцейські розшукали доньку біженки та затримали підозрюваних у вбивстві. Тоді повідомлялось, що підозрювані – німець та росіянка. 19 березня правоохоронці знайшли тіло 51-річної Марини Стеценко.

Наразі дитина проживає в Україні з 21-річною сестрою загиблої Маргарити, яка планує удочерити дівчинку і вже подала заяву у відповідні органи.