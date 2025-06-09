Chrysler Building - один з найбільш впізнаваних символів Нью-Йорка і

У Нью-Йорку виставили на продаж право оренди однієї з найбільш відомих у світі будівель – хмарочосу Chrysler Building заввишки 319 метрів, зведеного в 1930-му році на Мангеттені. Цей хмарочос з його сталевими горгульями знімали у фільмах, музичних кліпах та в рекламних роликах. Він є символом успіху американської економіки. Про продаж історичної будівлі пише польський сайт Sukces.

Горгулья на фасаді відомого хмарочосу

У 2019 році девелоперська компанія RFR Holding придбала право оренди Chrysler Building за $151 млн, що значно менше від $800 млн, які коштувало право оренди у 2008 році. Така низька ціна зумовлена щорічними орендними платежами в розмірі $32 млн та занедбаним станом будівлі.

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Інтер'єр історичного хмарочосу

Всередині Chrysler Building

Згодом будівля стала предметом судової тяганини між власником землі – навчальним закладом Cooper Union – та RFR Holding. Суд визнав RFR винною в несплаті орендної плати з червня 2024 року та постановив розірвати договір, зобов’язавши компанію виплатити борг у понад $21 млн.

Тож право оренди будівлі, в якій живуть люди і розташовані офіси низки компаній, знову виставили на продаж. Новий орендар повинен бути готовим інвестувати сотні мільйонів доларів у відновлення хмарочосу, адже будівля має серйозні інженерні проблеми: за словами мешканців, яких цитували медіа, у Chrysler Building тріщини в стінах, проблеми з каналізацією та ліфтами, щурі тощо.