Це дозволить раціонально використовувати ресурси і будувати швидко

У Київському національному університеті будівництва та архітектури працюють над проєктом створення новітніх бетонних сумішей з використанням відходів, зокрема зруйнованих конструкцій, для 3D-друку. Про це повідомляє пресслужба КНУБА.

Це дворічний міжнародний проєкт, спрямований на відновлення пошкодженої інфраструктури України з урахуванням екологічної стійкості. У межах проєкту дослідники розробляють склад бетонної суміші з додаванням матеріалів, які утворюються внаслідок руйнування будівель, та інших промислових і сільськогосподарських відходів.

Ринок нерухомості змінюється. Що залишається незмінним – це надійність «Інтергал-Буд». Компанія є ключовим гравцем українського ринку з 2003 року та є синонімом якісного житла. Серед головних переваг «Інтергал-Буд» – ведення будівництва за рахунок власних коштів та повна відсутність недобудов, низька щільність забудови, гарантія якості матеріалів та робіт, високі темпи будівництва та вчасне завершення проєктів.

Новітню суміш плануют використовувати в Україні, Польщі та США для будівництва цивільних та військових споруд і конструкцій.

«Відновлення житла в Україні потребує впровадження універсальних технологій швидкого будівництва, які дозволяють зводити стійкі та доступні за ціною будівлі навіть в умовах обмежених ресурсів. Через війну багато будівель в Україні зруйновано. Залишки бетонних конструкцій можна ефективно переробити й використати для зведення нового житла. 3D-друк бетону порівняно з традиційними методами будівництва може забезпечити вищі темпи зведення, значно менше використання людського ресурсу, а також заощадження матеріалів та енергії», – коментують в університеті.

Проєкт співфінансується Національним науковим фондом США та іншими американськими організаціями. Окрім українських науковців, у ньому беруть участь вчені зі США та Польщі.

У КНУБА над реалізацією проєкту працює будівельно-технологічний факультет, зокрема кафедри будівельних матеріалів та технології будівельних конструкцій і виробів.