Квартири в будинках старої забудови здаються звичними й зрозумілими, а ринок вторинної нерухомості значно більший за ринок новобудов. Також багато людей бояться вкладати кошти в проєкти на стадії будівництва і обирають вже готове житло в старому фонді. Проте, якщо подивитися ближче, те, що вважається перевагами вторинного житла, виявиться міфами.

Міф про зручне планування старих квартир

Не все, до чого ми звикли, є насправді зручним і комфортним. Ми просто знаємо особливості планування квартир у будинках радянського періоду, тому призвичаїлися до них. Та чи справді крихітна кухня чи прохідна кімната – ті умови, в яких хочеться жити?

Планування квартир у старих будинках Львова теж може дивувати – щоб облаштувати зручний санвузол чи ергономічну кухню в таких приміщеннях часом потрібно справді сильно постаратися. Іноді витрати на це можуть суттєво вдарити по гаманцю.

В Україні розвивається тренд на житло так званого європейського планування – зі спільним відкритим простором для сім’ї та окремими затишними спальнями. Такі зручні помешкання легше знайти в новобудовах, адже перепланувати стару квартиру на новий лад часто неможливо через конструктивні особливості старих будинків.

До того ж, сьогодні архітектори орієнтуються не на економію площі чи матеріалів для будівництва, як це було раніше, а на те, щоб житло задовольняло потреби людей, які там житимуть. Сім’ї з дітьми, молоді пари, люди старшого віку – планування сучасних квартир продумується для кожного.

Сучасні квартири часто мають гардеробні кімнати або ніші для вбудованих шаф, два санвузли, просторі балкони чи тераси, ліфти навіть у будинках невисокої поверховості. Тому квартири в новобудовах є значно зручнішими у порівнянні зі старими будинками.

Міф про готове житло з ремонтом

Люди в пошуку житла для купівлі можуть обирати старий житловий фонд через те, що нібито в обжиту квартиру з ремонтом можна одразу переїхати і заощадити чималу суму на облаштуванні помешкання.

Проте реальність після укладання угоди про купівлю може виявитися не такою радісною, як здавалося. За наново поштукатуреними стінами можуть ховатися труби, що давно не міняли, електрична проводка, яка не розрахована на сучасну побутову техніку, відсутність утеплення стін тощо.

Варто також звернути увагу на те, що в будинках старого фонду шумоізоляція може бути повністю відсутньою, а гідроізоляція – такою, що за роки втратила свої властивості. І про ці речі продавець не завжди говоритиме охоче.

Натомість процес будівництва квартири в новобудові інвестор може контролювати на всіх етапах. Сучасні матеріали будівництва – це про екологічність та енергоефективність. Також у новобудові можна облаштувати житло, що відповідатиме індивідуальним потребам та стилю життя сім’ї. А ще – багато років не думати про новий ремонт та заміну комунікацій, боятися затоплення чи замикання проводки.

Міф про безпеку угоди

Дехто вважає, що купівля квартири в новобудові, яка ще тільки зводиться – це великий ризик залишитись без заощаджень і без житла. Проте низка змін в українському законодавстві посилила захист інтересів інвесторів. Сьогодні в Україні діє механізм реєстрації права власності на майбутній об’єкт нерухомості, що убезпечує покупців житла і стимулює забудовників виконувати взяті на себе зобов’язання.

Окрім того, кожен, хто хоче придбати житло в новобудові, може навіть самостійно перевірити в електронних реєстрах, чи законне будівництво, чи має девелопер усі необхідні документи тощо. Також з цього приводу можна проконсультуватися з юристом. Звісно, варто обирати серед забудовників, які працюють на ринку не один рік і мають великий портфель зданих проєктів.

Безпечність угоди про купівлю житла на вторинному ринку – не гарантована. Часто покупець може не знати, що квартира, наприклад, перебуває в обтяженні, що за нею є борги за комунальні послуги або ж інший співвласник не давав згоди на продаж. Також часто трапляються випадки підробки документів, коли квартиру «продають» навіть без відома власника.

Переваги житла в новобудовах

Якщо підсумувати, то переваги житла в новобудовах будуть наступними:

сучасні технології і матеріали будівництва;

нові комунікації, енергоощадність та енергоефективність;

зручне планування, комфортні площі квартир;

безпека – закриті двори, відеонагляд, охорона;

розвинена інфраструктура в ЖК – паркінги, майданчики, дитсадки, фітнес-студії, магазини тощо.

ЖК Зоряні у Львові

До цього ще варто додати фінансову сторону питання. Адже купити квартиру в новобудові у Львові можна з розтермінуванням платежів від забудовника, що дозволяє не відкладати свою мрію на потім, до зростання цін. Також купівля житла в новобудові на старті будівництва – це інвестиція, що здатна принести до 30-40% доходу.

Де справді добре жити

Одним із трендів ринку житлової нерухомості є постійне зростання попиту на квартири в комфортних житлових комплексах – зі зручним розташуванням та розвиненою інфраструктурою. Також майбутні мешканці все частіше звертають увагу на енергоефективність та екологічність будівель.

Ще одна перевага новобудов - дизайнерські вхідні групи, як-от в ЖК CityHouse

У Львові житлові комплекси, що відповідають сучасним трендам та вимогам якості можна знайти серед проєктів будівельної компанії «Інтергал-Буд». ЖК від «Інтергал-Буду» представлені в різних районах міста, тож кожен може обрати локацію, що більше задовольняє потреби сім’ї.

Так, на вул. Липинського девелопер будує ЖК CityHouse, що стане новою зіркою ділового району, а на вул. Миколайчука – ЖК MHouse, спроєктований на родинній концепції.

Інфраструктура ЖК MHouse

Нещодавно компанія «Інтергал-Буд» оголосила про старт нових проєктів – ЖК бізнес-класу «Зоряні» на вул. Зоряній та ЖК преміум-класу Urban Residence на вул. Героїв УПА.

ЖК Urban Residence на вул. Героїв УПА

Ще один тренд на ринку нерухомості – розвиток міських передмість і нових мікрорайонів, де можна жити з міським комфортом, проте в безпосередній близькості до природи. Для поціновувачів цього тренду, «Інтергал-Буд» пропонує звернути увагу на ЖК Wings, що розташований в мальовничій локації в селі Сокільники з розвиненою інфраструктурою та чудовим транспортним сполученням.

Інфраструктура ЖК Wings

А для тих, хто шукає вже готове житло або апартаменти для інвестиції, компанія «Інтергал-Буд» пропонує ЖК бізнес-класу MillTown, що розташований за 10 хвилин пішки від історичного центру Львова та складається із трьох житлових та трьох комерційних корпусів.

Вигляд з тераси ЖК MillTown

Будівельна компанія «Інтергал-Буд» працює на ринку нерухомості вже 21 рік і є однією з найбільших девелоперських компаній в Україні. За цей час вона втілила понад 210 проєктів у сфері житлової та комерційної нерухомості, а ключі від квартири своєї мрії отримали понад 30 тисяч українських родин.

Відділ продажу компанії, де можна ознайомитися з усіма проєктами та умовами, розташований у Львові на площі Старий ринок, 8.