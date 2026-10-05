Йдеться про будівництво двох військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на Сумщині

Залізничний районний суд Львова виніс вирок директору ТОВ «Будівельна Норма» Віктору Батюку, якого звинуватили у заволодінні понад 17,8 млн грн під час будівництва фортифікаційних споруд у Сумській області. Він уклав угоду про визнання винуватості та погодився свідчити проти інших учасників справи.

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Йдеться про будівництво двох військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Замовником робіт було управління капітального будівництва Львівської ОВА, а підрядником – ТОВ «Будівельна Норма». У 2024 році на ці роботи виділили гроші з резервного фонду державного бюджету.

Як встановив суд, під час будівництва одного опорного пункту у документах завищили вартість будівельних матеріалів на 8,7 млн грн. Ще на 811,4 тис. грн завищили вартість та обсяг виконаних робіт і витрат. На підставі цих документів управління капітального будівництва перерахувало «Будівельній Нормі» 36,46 млн грн. Із цієї суми 9,52 млн грн, за даними вироку, були перераховані безпідставно через завищення вартості матеріалів, робіт та витрат.

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Аналогічна схема, за даними суду, діяла під час будівництва іншого опорного пункту. Там вартість будівельних матеріалів завищили на 7,56 млн грн, а робіт та витрат – ще на 727,1 тис. грн. За договором на будівництво цього об’єкта «Будівельна Норма» отримала понад 31,7 млн грн. Із них – 8,28 млн грн, за вироком, були перераховані безпідставно через завищення вартості матеріалів та виконаних робіт.

Таким чином, загальна сума грошей, якими заволоділи учасники схеми під час будівництва двох опорних пунктів, становить 17,8 млн грн.

У судових матеріалах зазначено, що директор «Будівельної Норми» діяв у складі організованої групи. За версією слідства, її організатором був заступник начальника управління та начальник відділу технагляду і проєктних робіт управління капітального будівництва Львівської ОВА Роман Дуля, який на той час також виконував обов’язки начальника управління.

За даними суду, директор компанії підписував акти виконаних робіт та довідки про їхню вартість, у яких були вказані завищені ціни на матеріали та обсяги виконаних робіт. Саме ці документи стали підставою для перерахування грошей.

31 серпня 2026 року директор «Будівельної Норми» уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. За умовами угоди він має співпрацювати зі слідством і давати викривальні показання щодо інших учасників організованої групи, зокрема свідчити у їхніх справах у суді. Також чоловік має сплатити 73,3 тис. грн витрат на експертизи.

Залізничний районний суд Львова визнав Віктора Батюка винним за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України. Йому призначили сім років позбавлення волі, один рік заборони обіймати певні посади та штраф 5100 грн. Водночас від відбування семирічного покарання чоловіка звільнили з випробуванням та встановили трирічний іспитовий строк. Після набрання вироком законної сили застава у розмірі 665,6 тис. грн має бути спрямована на потреби ЗСУ. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

Зазначимо, у вересні 2026 року суд виніс вирок ще одному учаснику злочинної схеми – директору ТОВ «Будівельна фірма «Жовква ЛТД» Олегу Кузику.

Нагадаємо, що раніше журналісти ідентифікували чиновників Львівської ОВА, які фігурують у справі про розкрадання на будівництві фортифікацій у Сумській області. Загалом підозри отримали 11 людей.