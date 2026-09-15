Уздовж кордону на Сумщині облаштовували оборонні споруди

Залізничний районний суд Львова виніс вирок директору ТОВ «Будівельна фірма «Жовква ЛТД» Олегу Кузику у справі про розкрадання на будівництві фортифікацій у Сумській області. Він уклав угоду зі слідством та отримав умовне покарання, а 15,8 млн грн застави перерахують казначейству за завдані збитки.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2026 року, Олег Кузик був представником ТОВ «Будівельна норма» і вступив у змову із ще кількома людьми, серед яких були чиновники Львівської ОВА. Учасники схеми розкрадали гроші на будівництві фортифікацій у Сумській області, Олег Кузик виконував роль пособника.

З матеріалів справи відомо, що в актах та довідках завищували вартість будівельних матеріалів та обсягів виконаних робіт. Сума збитків становить 17,8 млн грн. Олега Кузика обвинувачують в пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).

Наприкінці серпня 2026 року Олег Кузик уклав угоду про визнання винуватості з прокурором та зобов’язався надати викривальні покази проти спільників. Він також добровільно перерахував гроші для ЗСУ (600 тис. грн).

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Згідно з укладеною угодою, Олегу Кузику мають призначити покарання – 7 років тюрми з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій строком на 1 рік, без конфіскації майна. Сторони також узгодили звільнення від відбування основного покарання з випробуванням.

Цю справу розглянув суддя Дмитро Боровков, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Він затвердив угоду про визнання винуватості та призначив відповідне покарання, замінивши позбавлення волі дворічним іспитовим строком.

15,8 млн грн застави, яку сплатили за Олега Кузика, перерахують казначейству за завдані збитки, ще 1,5 млн грн він раніше також компенсував.

Нагадаємо, що раніше журналісти ідентифікували чиновників Львівської ОВА, які фігурують у справі про розкрадання на будівництві фортифікацій у Сумській області. Загалом підозри отримали 11 людей.