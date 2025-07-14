У березні 2024 року Львівська ОВА почала будувати фортифікаційні споруди на Сумщині

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону розслідує привласнення коштів, виділених з бюджету на будівництво фортифікацій у Сумській області. У справі фігурують посадовці Львівської ОВА, зокрема, один із заступників голови ЛОВА та співробітник управління капітального будівництва. Про це стало відомо ZAXID.NET з джерел у правоохоронних органах.

За версією слідства, топ-посадовці Львівської ОВА, а також управління капітального будівництва ЛОВА, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, вступили у злочинну змову із низкою субʼєктів господарської діяльності та привласнили бюджетні кошти під час будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд на території Сумської області.

Кримінальне провадження розслідують за фактом привласнення та розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання владою і службовим становищем (ч.5 ст.191, ч.2 ст. 364 ККУ). 14 липня відбулися обшуки в управлінні капітального будівництва. Правоохоронці перевіряють причетність до зловживань 30-річного співробітника цього управління, а також одного із заступників голови ЛОВА.

ZAXID.NET спробував отримати коментар з приводу згаданих подій у відповідального заступника голови Львівської ОВА Юрія Бучка, однак упродовж кількох останніх годин та на момент публікації він виявився не на зв’язку – його телефон був вимкнений. У преслужбі ЛОВА попросили скерувати інформаційний запит. Згодом у пресслужбі з посиланням на першого заступника голови ЛОВА Андрія Годика повідомили, що «жодній посадовій особі ЛОВА підозр не вручали».

ZAXID.NET також звернувся за коментарем до спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону, однак там повідомили, що згадану справу поки не коментують.

Як повідомлялося, на початку 2024 року Кабмін виділив рекордні 17,5 млрд грн на облаштування оборонних рубежів. У березні того ж року Львівська ОВА відрапортувала про початок будівництва фортифікацій у Сумській області. Інспектувати роботи на Сумщину їздили заступник голови ЛОВА Юрій Бучко та та т.в.о. начальника управління капітального будівництва Роман Дуля.