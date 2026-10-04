Синабон зі смаком тирамісу – це поєднання м’якого дріжджового тіста, ароматної начинки з корицею та ніжного крему з маскарпоне. Великий рол виходить особливо ефектним, адже після випікання його можна прикрасити кремом і какао. За бажанням випічку можна злегка просочити міцною кавою, щоб смак ще більше нагадував тирамісу. Рецепт Юлії Сенич.

Інгредієнти

Молоко 250 мл Пшеничне борошно 500 г Пресовані дріжджі 20 г Цукор 3 ст. л. Сіль 1 ч. л. Вершкове масло 50 г Яйця 2 шт. Вершкове масло для начинки 50 г Цукор для начинки 100 г Мелена кориця 2 ст. л. Вершки 15% 100 мл Маскарпоне 250 г Цукрова пудра 50 г Ванільний цукор 1 ч. л. Какао до смаку Міцна кава за бажанням

Спосіб приготування:

Крок 1 Злегка підігрійте молоко, щоб воно було ледь теплим. Додайте цукор і дріжджі, перемішайте та залиште на 10 хвилин.

Крок 2 Додайте сіль, розтоплене й охолоджене вершкове масло та яйця. Поступово всипайте просіяне борошно й замісіть м’яке еластичне тісто. Накрийте тісто та залиште в теплому місці на 60–90 хвилин, щоб воно добре піднялося.

Крок 3 Для начинки змішайте м’яке вершкове масло, цукор і корицю до однорідної маси. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Злегка помніть тісто руками та розкачайте його у великий прямокутник. Рівномірно розподіліть начинку з корицею по всій поверхні.

Крок 5 Наріжте тісто смужками та скрутіть у щільний рулет, формуючи одну велику спіраль. Перекладіть її у форму для випікання, накрийте та залиште ще на 20–30 хвилин.

Крок 6 Розігрійте духовку до 180 °C. Випікайте синабон приблизно 50–60 хвилин, поки він не стане рум’яним і повністю не пропечеться в центрі. Якщо верх почне швидко підрум’янюватися, накрийте форму фольгою.

Крок 7 Для крему збийте маскарпоне, холодні вершки, цукрову пудру та ванільний цукор до густої однорідної консистенції.