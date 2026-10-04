Синабон зі смаком тирамісу. Рецепт дня
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Синабон зі смаком тирамісу – це поєднання м’якого дріжджового тіста, ароматної начинки з корицею та ніжного крему з маскарпоне. Великий рол виходить особливо ефектним, адже після випікання його можна прикрасити кремом і какао. За бажанням випічку можна злегка просочити міцною кавою, щоб смак ще більше нагадував тирамісу. Рецепт Юлії Сенич.
Інгредієнти
|Молоко
|250 мл
|Пшеничне борошно
|500 г
|Пресовані дріжджі
|20 г
|Цукор
|3 ст. л.
|Сіль
|1 ч. л.
|Вершкове масло
|50 г
|Яйця
|2 шт.
|Вершкове масло для начинки
|50 г
|Цукор для начинки
|100 г
|Мелена кориця
|2 ст. л.
|Вершки 15%
|100 мл
|Маскарпоне
|250 г
|Цукрова пудра
|50 г
|Ванільний цукор
|1 ч. л.
|Какао
|до смаку
|Міцна кава
|за бажанням
Спосіб приготування:
Крок 1
Злегка підігрійте молоко, щоб воно було ледь теплим. Додайте цукор і дріжджі, перемішайте та залиште на 10 хвилин.
Крок 2
Додайте сіль, розтоплене й охолоджене вершкове масло та яйця. Поступово всипайте просіяне борошно й замісіть м’яке еластичне тісто. Накрийте тісто та залиште в теплому місці на 60–90 хвилин, щоб воно добре піднялося.
Крок 3
Для начинки змішайте м’яке вершкове масло, цукор і корицю до однорідної маси.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Злегка помніть тісто руками та розкачайте його у великий прямокутник. Рівномірно розподіліть начинку з корицею по всій поверхні.
Крок 5
Наріжте тісто смужками та скрутіть у щільний рулет, формуючи одну велику спіраль. Перекладіть її у форму для випікання, накрийте та залиште ще на 20–30 хвилин.
Крок 6
Розігрійте духовку до 180 °C. Випікайте синабон приблизно 50–60 хвилин, поки він не стане рум’яним і повністю не пропечеться в центрі. Якщо верх почне швидко підрум’янюватися, накрийте форму фольгою.
Крок 7
Для крему збийте маскарпоне, холодні вершки, цукрову пудру та ванільний цукор до густої однорідної консистенції.
Крок 8
Дайте готовому синабону трохи охолонути. За бажанням злегка просочіть його міцною кавою, потім нанесіть крем і посипте какао.