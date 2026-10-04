Україна звернулася до країн Європейського Союзу із проханням збільшити можливості для експорту зерна

Україна звернулася до країн Європейського Союзу із проханням збільшити можливості для експорту зерна через європейські маршрути на тлі блокування чорноморських портів. Водночас Польща та Румунія не погодилися розширювати транзит української агропродукції, пославшись на проблеми власних фермерів та обмеженість транспортної інфраструктури. Про це у неділю, 4 жовтня, повідомило Politico.

Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький цього тижня відвідав Брюссель, де звернувся до колег із країн ЄС по допомогу. Українська сторона, зокрема, просила дозволити збільшити обсяги перевезення сільськогосподарської продукції через Європу, а також надати 1,1 млрд євро для компенсації додаткових транспортних витрат.

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За його словами, українські фермери наразі не можуть реалізувати частину зібраного зерна та олійних культур. Через це продукція накопичується всередині країни, а агровиробники ризикують залишитися без необхідних коштів для проведення осінньої посівної.

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«Якщо ситуація залишатиметься такою до весни, це може означати скорочення навіть на 35-40% площ, засіяних наступного року», – заявив міністр.

Водночас Румунія не планує збільшувати транзит української агропродукції. Міністр сільського господарства країни Барна Танчос заявив, що нинішні обсяги українського зерна, яке проходить через Румунію, вже створюють додаткове навантаження на порти.

Тоді як у польському Міністерстві інфраструктури повідомили Politico, що не передбачається жодних змін, які б дозволили збільшити обсяги такого транзиту.

Нагадаємо, російські ракетні та дронові удари по чорноморських портах призвели до значних пошкоджень української портової інфраструктури. Через це Україна втратила близько третини потужностей для відвантаження аграрної продукції.