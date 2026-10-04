У 2026 році на Львівщині 10 людей захворіли на лептоспіроз. За такий самий період торік було 19 випадків, троє людей померли. Цього року смертей від лептоспірозу не було.

Про два нові випадки повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, у недлію, 4 жовтня. 50-річний чоловік працював на своїй ділянці в селі без рукавиць. 66-річна жінка захворіла після відпочинку на Закарпатті: вона гуляла лісом і пила воду з лісових джерел.

В обох випадках люди звернулися до лікарів лише на п’ятий день після появи перших симптомів.

Спочатку у них піднялася температура, з’явилися головний біль і слабкість, почали боліти литкові м’язи та поперек. Пізніше додалися нудота, блювання і жовтяниця.

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Медики нагадують, що восени ризик зараження лептоспірозом зростає під час роботи на городах, присадибних ділянках і полях, а також відпочинку на природі.